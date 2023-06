En marzo de 2021, el caso de un joven de Georgia que trabajaba en un taller mecánico recibió el pago de su liquidación de su antiguo empleador con 90,000 centavos cubiertos con aceite que arrojó en la entrada de su casa. Ahora, más de dos años después, la historia de una de las disputas salariales más sonadas de Estados Unidos llegó a su final: al dueño del negocio se le ordenó pagar los sueldos atrasados, la debida liquidación y las disculpas del caso por su accionar.

Andreas Flaten renunció a su puesto en A OK Walker Autoworks debido a que, según dijo, experimentó un “ambiente de trabajo tóxico” durante su tiempo laborando en dicho lugar. Tras presentar su dimisión, Flaten esperaba recibir su cheque de indemnización de casi 1,000 dólares, pero cuando llegó el día, no recibió el dinero y su pago fue retenido hasta que un día se topó con alrededor de 915 dólares en monedas manchadas de aceite fuera de su casa con una nota que decía ‘F *** You’ (J*dete, traducido al español).

Tras la queja presentada al Departamento de Trabajo de Estados Unidos, éste resolvió que Miles Walker y A OK Luxury Autoworks deberá pagar Andreas Flaten y a otros ocho empleados más de US$39,000 en un fallo por consentimiento, que incluía $19,967 en salarios atrasados y $19,697 en “daños liquidados”.

Al mismo tiempo, se ordenó a Walker y su compañía que eliminaran todas las fotografías y referencias de Flaten de su sitio web y páginas de redes sociales y se aseguraran de que el dictamen por consentimiento se publique en “lugares visibles” alrededor del taller de reparación. La compañía también tiene que publicar una hoja informativa de la división sobre la prohibición de represalias en el taller de la Ley de Normas Laborales Justas.

LA QUEJA VIRAL

El Departamento de Trabajo presentó una queja contra Walker y A OK Luxury Autoworks en diciembre de 2021 después de que los investigadores descubrieran que Walker y su compañía violaron las partes de represalias, horas extra y mantenimiento de registros de la Ley de Normas Laborales Justas .

Flaten también se puso en contacto con el departamento después de que Walker supuestamente no le pagara su salario final y, en represalia, Walker entregó 91,500 centavos cubiertos de aceite en la entrada de Flaten, junto con un talón de pago.

La pila de centavos era tan grande que bloqueó y manchó el camino de entrada de Flatens y tardó casi siete horas en retirarlos. Para empeorar las cosas, Walker también publicó “declaraciones difamatorias” sobre Flaten en el sitio web de su empresa.

Hablando después del veredicto, la abogada regional del Departamento de Trabajo de EE. UU., Tremelle Howard, dijo en un comunicado que “el tribunal ha enviado un mensaje claro a los empleadores como Miles Walker, que someten a los empleados a prácticas salariales injustas y a intimidación y represalias directas”.

“Por ley, la participación de los trabajadores en el Departamento de Trabajo de EE. UU. es una actividad protegida”, agregó. “Los trabajadores no deben temer el acoso o la intimidación en el lugar de trabajo”.

