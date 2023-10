Mediante las redes sociales, se dio a conocer el caso de una joven latina que pone al descubierto las graves implicaciones de cometer errores siendo turista en los Estados Unidos. Ella estaba de vacaciones en Miami junto a un amigo y recién volvía de un crucero cuando fue detenida por las autoridades migratorias, quienes la terminaron deportando. ¿Qué ocurrió?

En un video subido a TikTok, la usuaria chilena @bydanielaponce reveló que tenía la costumbre de vacacionar todos los años en EEUU gracias a su permiso del Sistema Electrónico de Autorización de Viaje (ESTA), un documento emitido por medio del Programa de Exención de Visa disponible en algunos países.

Aunque todos sus viajes se llevaron a cabo con normalidad, la chica protagonizó un incidente a mediados de agosto de 2022: ingresó al crucero poco antes de que su permiso caducara.

Fue así como, tras unos días de relajo en el mar, regresó a Miami en compañía de un amigo. “Cuando volviera me iba a ir a un festival de tres días, luego me regresaba a casa”, recordó la joven; sin embargo, no contaba con que tanto ella como su acompañante iban a ser detenidos por unos agentes.

Aunque no le dieron ninguna explicación sobre la intervención, la usuaria pensó que el hecho no pasaría a mayores y empezó a responder las preguntas que le hicieron. Primero, la interrogaron sobre si ella y su amigo eran pareja, a lo que respondió que no. Pese a que fue liberada, su acompañante permaneció en una oficina durante un buen rato.

“Estuve ahí por media hora, hasta que el policía salió y me dijo que si podía volver a entrar. Eso me pasó por buena amiga”, aseguró.

Tras esto, a la chilena se le acercaron para darle varios papeles, los cuales le pidieron firmar sin darle explicación alguna. “Yo no supe qué pasó adentro (con su amigo) o por qué me volvieron a llamar”, señaló.

Luego, los policías le preguntaron si en algún momento había trabajado con el permiso ESTA. A pesar de que ella se negó, le hicieron firmar los papeles que confirmaban su deportación.

Finalmente, la joven admitió que sí tuvo un trabajo por varios días en territorio estadounidense; sin embargo, no había pruebas de ello y, aun así, las autoridades se enteraron.

Así, recomendó a las personas no hacer lo mismo para evitar ser deportados o sufrir otro tipo de castigos. En su caso, no podrá volver al país norteamericano por cinco años, que comenzaron a contar desde el 11 de noviembre de 2022, día en que la deportaron.

¿Por qué deportan a una persona de EEUU?

En Estados Unidos, una persona puede ser deportada por diversas razones, y el proceso de deportación puede ser resultado de acciones realizadas tanto por el individuo como por las autoridades migratorias. Algunas de las razones más comunes por las cuales una persona puede ser deportada incluyen:

Violación de leyes migratorias: Si una persona ingresa o permanece en Estados Unidos sin autorización legal o viola las condiciones de su visa, puede estar sujeta a deportación.

Crimen grave: Las personas que cometen delitos graves, como delitos violentos, tráfico de drogas, fraude, o crímenes relacionados con armas de fuego, pueden ser deportadas después de cumplir su condena en prisión.

Violación de condiciones de visa: Si una persona con una visa temporal no cumple con las condiciones de esa visa (por ejemplo, trabajar sin permiso en una visa de turista), puede ser deportada.

Entrada ilegal repetida: Las personas que han sido deportadas previamente y vuelven a ingresar ilegalmente a Estados Unidos pueden enfrentar deportación acelerada.

Violaciones de inmigración en la frontera: Aquellos que intentan ingresar ilegalmente a Estados Unidos en la frontera pueden ser detenidos y deportados.

Orden de deportación previa: Si una persona ya tiene una orden de deportación previa, puede ser deportada si es arrestada nuevamente por las autoridades migratorias.

