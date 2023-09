Estudiar en una universidad de los Estados Unidos es un objetivo trazado por muchos jóvenes, pero también es un desafío financiero considerable. Precisamente, una tiktoker habló al respecto, compartiendo detalles sobre lo que implica acceder a un préstamo estudiantil en este país, además de las consecuencias que uno podría enfrentar de no pagar el crédito recibido.

La usuaria @yanquienargentina es una estadounidense que, mediante su cuenta de TikTok, se dedica a hablar sobre las costumbres y paisajes de Argentina, país que la cautivó desde que lo visitó por primera vez. Recientemente, respondió la duda de uno de sus seguidores seguidores, que le preguntó sobre lo que puede ocurrir si una persona no es capaz de cancelar una deuda universitaria.

“Estás al horno, papá”, señaló la joven, en referencia a que ello puede tener grandes consecuencias; sin embargo, indicó que, pese a que en EEUU es normal tener una deuda, lo habitual es que las personas se declaren en bancarrota para que todo vuelva a cero.

“Tu historial crediticio se queda destruido y quedas muy mal parado”, agregó. Según contó, es este historial crediticio el que permite financiar una casa, alquilar un auto o sacar tarjetas de crédito.

Aunque una deuda normal puede quedarse sin cancelar, esto no ocurre con los préstamos estudiantiles. “La única que no se puede declarar, es la de ser estudiante universitario. Entonces realmente, si no lo pagas, entras en default y estás al horno. No te la puedes sacar de encima, de verdad”, concluyó.

El testimonio de la estadounidense generó todo tipo de comentarios entre los usuarios. Mientras que algunos expresaron su asombro por la revelación, otros compartieron lo que ocurre cuando la situación se produce en otros países.

“Totalmente, aguante la educación pública en Argentina”; “es una muerte civil digamos”; “jamás te volverán a prestar”; “en Brasil si no pagas o estás con algún temita de incumplimiento te congelan el número de identificación tributaria. No te puedes mover directamente”; “En Alemania el estado te presta dinero para vivir cuando estudias en la uni. Son unos 600 Euros por mes. Al recibirte podés no devolver ese dinero”, escribieron las personas.

¿Cuánto cuesta estudiar en Estados Unidos?

Los costos de estudiar en una universidad de Estados Unidos varían significativamente según la institución, el estado en el que se encuentre la universidad y el tipo de programa académico elegido.

En promedio, los costos anuales de matrícula y tarifas para universidades públicas (in-state) pueden oscilar entre $10,000 y $25,000, mientras que en universidades privadas el costo anual promedio es considerablemente más alto, rondando los $35,000 a $50,000 o incluso más.

Además de la matrícula, debes considerar otros gastos como alojamiento, alimentación, libros y suministros, seguro médico y gastos personales, que pueden aumentar significativamente el costo total de la educación universitaria en Estados Unidos.

Video recomendado

Turista se traga un anillo de diamantes de 40.000 dólares robado. (YouTube)