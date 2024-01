Mónica Laso no creyó que sus vacaciones con un grupo de amigos en el Heavenly Mountain Resort, una reconocida estación de esquí situada entre California y Nevada, terminarían en una completa pesadilla para ella, pues tuvo la mala fortuna de quedar atrapada en el interior de un teleférico por más de 15 horas y nadie se percató durante esa cantidad de tiempo. Afortunadamente, la mujer aún sigue con vida para contar los detalles de este momento que se volvió viral en Estados Unidos.

Según sus declaraciones al canal KCRA 3, visitó este lugar con la intención realizar snowboard junto a aquellas amistades. Después de practicar constantemente este deporte, se sentía muy cansada y optó por tomar un teleférico con la finalidad de bajar la colina, sin saber que sería el inicio de su calvario.

En tan solo dos minutos de haber subido a este transporte, de manera repentina se detuvo, ocasionando que la mujer se quede varada y sola. Peor aún, no contaba con su dispositivo móvil o algún otro tipo de comunicador para que dé aviso sobre lo que le estaba ocurriendo en aquel momento.

Pese a los intentos de gritar con suma fuerza, no fueron suficientes para captar la atención de algún transeúnte que se encontraba cerca de la zona, es más, su acción provocó que se quedará sin voz. Ante la situación, creía que no tenía esperanza alguna de sobrevivir, pues no contaba con alimentos, agua y debía soportar el inmenso frío.

Un milagro inesperado

Luego de que transcurrieran las 15 horas, sorpresivamente el teleférico retomó su función y trasladó a la mujer hacia el destino que tenía pactado. En aquel momento se supo que Mónica había quedado atrapada en esta góndola y no había desaparecido, tal como lo habían reportado sus amigos de viaje.

“Hicimos una evaluación solo para determinar cuál era su estado actual (de Mónica Laso). Fue tratada y dada de alta”, fueron las palabras de Kim George, representante de South Lake Tahoe Fire and Rescue.

