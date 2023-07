Beber agua es fundamental para mantenernos hidratados y, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS), necesitamos entre uno o dos litros de este líquido. Sin embargo, unas viajeras estadounidenses advirtieron que Europa los ciudadanos beben menos agua y publicaron un video viral en TikTok que creó controversia.

Un grupo de amigas estadounidenses desató una gran controversia en TikTok al hacer una atrevida afirmación durante su corto viaje por Europa: los ciudadanos del Viejo Continente beben poca agua y no le toman demasiada importancia a este líquido vital.

Brenna, que usa el nombre de usuario @br3nnak3ough en la plataforma china, compartió un video en el que ella y sus dos amigas toman sus botellas de agua de manera apresurada en una calle de Barcelona, España.

“Nosotras en el momento en que encontremos agua porque los europeos no creen en el agua”, escribió Brenna en la descripción del clip.

El debate entre europeos y estadounidenses

El video se publicó en los primeros días de julio y, hasta la fecha, ha acumulado más de 10 millones de visualizaciones. Los usuarios españoles y de otras partes de Europa criticaron a las turistas estadounidenses por la afirmación.

“¿Quiénes son los europeos en este video? Hay agua por todas partes”, “No lo entiendo, porque literalmente hay pozos de agua gratis en todas partes… Estas niñas pequeñas”, “El agua está en todas partes. Muchas ciudades también tienen bebederos”, fueron algunos comentarios de los europeos.

Mira aquí el video viral

En un video de seguimiento, Brenna se grabó bebiendo cerveza en algún bar de Barcelona. “Quién necesita agua cuando tienes cerveza”, escribió.

De acuerdo con el informe Beverage Consumption Habits among the European Population: Association with Total Water and Energy Intake, publicado en el 2017, España es uno de los países europeos que menos agua consume (1,7 litros al día en hombres y 1,6 litros al día en mujeres).