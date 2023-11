Una joven de Texas, Estados Unidos, se volvió viral en TikTok al compartir detalles de la decepción amorosa que vivió recientemente. Ellen Smith (@ellenelizsmith) había iniciado una relación seria con un chico; sin embargo, las cosas dieron un giro cuando, por casualidad, lo encontró en Google y descubrió una verdad inesperada que la dejó desilusionada.

La pareja había estado saliendo durante seis semanas y todo parecía ir bien. Un día, mientras navegaba por Internet, se topó con un anuncio que llamó su atención. En la imagen aparecía el nombre completo de su “casi novio” junto con fotos, pero no estaba solo. Ellen descubrió que el material provenía de un sitio web llamado Zola, plataforma en donde las parejas anuncian su compromiso y planifican su boda.

Las fotos mostraban al joven con su aparente futura esposa, lo que implicaba que había mentido sobre su verdadera situación sentimental. Ellen afirmó que descubrió la verdad por accidente, ya que nunca sospechó nada extraño en su relación.

Dispuesta a salir de dudas, la joven decidió enfrentar a su saliente: le envió un mensaje de texto con capturas de pantalla de la publicación, dejándole claro que conocía la verdad. Él reconoció la mentira y respondió: “Lo siento. No pretendo que aceptes esta circunstancia”. En otro mensaje, asumió que Ellen probablemente quería terminar la relación, a lo que ella respondió que no quería volver a verlo.

En medio de la decepción, la estadounidense compartió lo ocurrido en TikTok y reveló que había cortado todo contacto con él.

“Si estás teniendo un mal día, solo recuerda que podrías haber encontrado accidentalmente el sitio web de la boda del hombre que estuviste viendo durante seis semanas”, anunció en su video.

Su relato se viralizó y otras mujeres compartieron sus propias experiencias relacionadas a parejas que las engañaron.

“Tú podrías ser la novia. Eso sería mucho peor”; “Estaba hablando con un chico que me dijo que iba a casa para una boda… era SU boda”; “¿Qué tal si buscas el sitio web de la boda del hombre con el que has estado saliendo durante seis AÑOS?”; “¡Esto me pasó a mí! Estaba tratando de encontrar su nuevo LinkedIn y vi que se iba a casar en México”, escribieron las personas.

¿Cómo superar una ruptura?

Sin importar qué edad tengas o en cuántas relaciones hayas estado, superar una relación puede ser muy difícil. Permítete estar triste, enojado y dolido. No reprimas tus emociones y, si te ayuda, escribe un diario para expresar todo lo que tienes dentro.

El portal Planned Parenthood señala que los amigos y la familia pueden ser un buen sistema de apoyo, y hablar del tema puede hacer que te sientas mucho mejor.

Si nada de esto funciona, intenta pedir ayuda a un consejero o a un profesional en un centro de salud.

