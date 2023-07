Kendra Nesbitt tiene un perro labrador que tuvo una reacción inmediata para prevenir lo que sintió era una emergencia ¿Qué sucedió? El lomito vio a su dueño echado boca abajo en el agua y lo primero que pensó es que se encontraba en peligro, por lo que no dudó ni un segundo para hacer sonar la alarma, ganándose el corazón de millones cuando el video aterrizó en TikTok.

Sin embargo, la situación fue la siguiente. Resulta que el padre de Kendra (@kendranesbitt4) es sordo y le es mucho más cómodo recostarse de esa forma en el mar: “cuando tu perro se estresa cuando tu familia se mete al agua, pero así es como tu papá nada”, se lee en la leyenda del metraje.

Y agrega en la descripción: “no lo está contrariando, solo es sordo y le gusta flotar así (boca abajo)”. Lo que vemos es que el lomito tiene una gran preocupación por los miembros de su familia, solo quiere ayudar, aunque no logra entender del todo lo que está pasando.

Mira aquí el video viral

De inmediato, miles de personas acudieron a la caja de comentarios con reacciones diversas, unos halagando la reacción del labrador, mientras otros alertaron que la mascota está sufriendo.

“¿Al perro no le gusta nadar?”, “mi papá solo puede flotar así”, “está bien, mi papá no es el único papá que nada así”, “mi padre hace lo mismo, me pide que cuente cuánto tempo puede estar sin respirar, siempre estoy ansioso porque parece que está muerto en un minuto”.

Al leer tantas experiencias similares, Kendra se mostró muy sorprendida sobre esto y lo hizo saber a su audiencia: “no me di cuenta de que esta era una experiencia tan común”, sentenció.

