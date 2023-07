Cada año, miles de personas intentan obtener la visa para los Estados Unidos, documento necesario para ingresar a la nación norteamericana de manera legal. Los motivos de viaje pueden ser muy variados: mientras que algunos desean emigrar en búsqueda de mejores oportunidades o por motivos académicos, otros desean llegar al país de manera temporal buscando conocer la cultura local.

Sea como fuere, quienes deseen conseguir el permiso de ingreso a los EEUU, deben prepararse con anticipación para la entrevista llevada a cabo por las autoridades migratorias, ya que de ello dependerá el obtener o no el documento en cuestión.

Al haber tantas personas interesadas en obtener la visa, surgen muchas dudas al respecto. Afortunadamente, los testimonios publicados por los usuarios de las redes sociales son de mucha ayuda ya que sirven para tener una mejor idea de lo que será el examen.

Precisamente, una joven de Colombia, identificada en TikTok como Maura Bertel, se animó a revelar detalles del proceso llevado a cabo en la embajada, a pesar de no haber conseguido el permiso de ingreso a los Estados Unidos. Según contó, llamó su atención que a otros solicitantes les hicieran pocas preguntas, mientras que a ella le hicieron “muchísimas”.

La primera pregunta, aseguró, fue el motivo de su viaje y qué países había visitado. El entrevistador también quiso saber por qué, la cantidad de dinero que ganaba, y la razón por la que estuvo en tales naciones y no en Europa. Asimismo, le interrogaron sobre si tenía familiares en Estados Unidos, a lo que respondió que no.

Por otra parte, le preguntaron dónde vivían sus padres y sus hermanos. Ante ello, la joven reveló que su madre y hermano son migrantes y viven en Ecuador. Entonces, el funcionario quiso saber el motivo de su traslado hacia este país. Además, el personal de migración le pidió detalles sobre su negocio, del cual vive y si tenía el registro realizado en la Cámara de Comercio.

La usuaria tenía toda la documentación a la mano y recomendó llevar a la entrevista todos los papeles necesarios para justificar lo que se dice. Finalmente, le preguntaron por qué, a pesar de ser abogada, no ejerce su carrera. Ella explicó que no lo hace porque su empresa le genera más ingresos. Pese a todo lo mencionado, la visa le fue negada.

“Y me la negaron. ‘En este momento no eres apta para ser bienvenida a los Estados Unidos de América’”, recordó la colombiana, para luego revelar que con el dinero del viaje fallido al país norteamericano ahora piensa irse a Europa.

El relato de la joven se volvió viral con más de un millón y medio de reproducciones y generó toda clase de reacciones. Algunos usuarios consideraron que la colombiana no debió haber dicho que en su familia había migrantes, mientras que otros mencionaron que le negaron la visa por tener un negocio propio.

“No puede mentir sobre lo de la familia, a veces te preguntan porque ya saben”; “No tenía el perfil, era casi obvio que se la negarían”; “Es mejor ir a Europa primero, luego ya ir a buscar la visa”; “Después de tu viaje a Europa te la darán, así me pasó a mi”; “Fue por lo del comercio y no ejercer la profesión. Creen que se va allá a comprar las cosas”; “A mí solo me preguntaron que cuál carrera estudio, y luego de eso, negada, ni 30 segundos”, escribieron las personas.

¿Cómo viajar a Estados Unidos desde Perú?

Para viajar a Estados Unidos desde Perú necesitas la documentación necesaria que te permitirá ingresar a la nación norteamericana. Estos son: pasaporte vigente y VISA americana vigente, señala el portal Assist Card.

Conoce a continuación el paso a paso para obtener una VISA americana:

Llenar el formulario DS-160. Es un formato que puedes completar de manera online con tus datos personales para solicitar la visa.

Es un formato que puedes completar de manera con tus datos personales para solicitar la visa. Realizar el pago de arancel de solicitud de visa (MRV). Tiene un costo de 160 USD y es una tarifa de “visa legible por máquina” para validar la solicitud.

Tiene un costo de 160 USD y es una tarifa de “visa legible por máquina” para validar la solicitud. Agendar una cita en la embajada. A partir de mayo del 2022, la Embajada de EE.UU. en Lima puso a disposición una fila virtual a fin de agilizar el proceso.

A partir de mayo del 2022, la Embajada de EE.UU. en Lima puso a disposición una fila virtual a fin de agilizar el proceso. Presentarse a la entrevista consular. No olvides que el trámite es presencial y personal, por lo que deberás acudir a la hora programada.

No olvides que el trámite es presencial y personal, por lo que deberás acudir a la hora programada. Recibir su visa americana. Si la solicitud ha sido aprobada, anexarán la visa a tu pasaporte.

