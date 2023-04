Un día cualquiera, George Nikas dejó en el correo un par de cheques para pagar unas cuentas, pero tiempo después se entera que estaba sobregirado ¿Qué sucedió? Estafadores cambiaron el nombre de estos documentos, los cuales dos bancos importantes de los Estados Unidos dejaron pasar y ahora el hombre afronta un grave problema financiero que no originó.

George emitió cheques para pagar a Georgia Power, empresa de servicios eléctricos en Atlanta, Georgia, En su caso, los avispados delincuentes no cambiaron el nombre de los cheques: “en el reverso, lo firmaron, obviamente, no lo firmó la compañía... todavía a nombre de la corporación”, dijo al investigador de WSB-TV.

Sin embargo, este visible error de parte de los estafadores no fue visto ni por Chase ni Bank of America: “alguien robó los cheques del correo, los firmó, los depositó y obtuvo el dinero”, asegura Nikas que así fue como sucedió la estafa.

Mira aquí el video viral

Una alerta que le cambió la vida

De hecho, nuestro protagonista añade que los talonarios por sus facturas fueron enviados desde una oficina de correos en Avondale, Arizona: “recibí una alerta de que estaba sobregirado en el banco y me preguntaba cómo podría ser esto”.

Al revisar los cheques originales, estos tenían montos de cientos de dólares, pero los estafadores agregaron un dígito extra convirtiéndolos en miles: “puedes ver aquí 225 dólares, incluso ponen un cero con un tipo de letra diferente”, pero los ladrones no cambiaron ni las cantidades escritas ni los nombres.

Por eso, su cuenta en Chase estaba a nombre de Georgia Power, Amex y Comcast, por lo que los malhechores cobraron de Bank of America 9 mil dólares; nadie les hizo una sola pregunta al respecto: “¿Georgia Power entró al banco y dijo: ‘hola, soy Georgia Power’”, dijo George de forma sarcástica.

Los bancos se niegan a devolver el dinero

Cuando el caso fue presentado a estas entidades, nuestro protagonista pensó sería fácil solucionarlo, pero se equivocó: “pensé que se arreglaría ese día”, de eso ya pasaron más de 7 meses y no hay solución a la vista, de hecho, uno de los bancos ha sido muy agresivo en su comunicación.

“Bank of America envió una carta diciendo ‘cerraremos su reclamo y sus fondos no se recuperarán’... no duermo mucho si empiezo a pensar en esto. Como anoche, pude haber dormido tres horas”, relató a WSB-TV.

Por su parte, Chase le devolvió parte de su dinero, pero aún tiene más de 5 mil dólares que le falta y necesita recuperar.