Una mujer de Utah, Estados Unidos, ha causado controversia en las redes sociales al defender su inusual enfoque sobre la higiene de sus hijos. En un video compartido en TikTok, Sharon Johnson, bajo el nombre de usuario @Sharon.a.life, reveló que sus seis hijos solo se bañan dos veces por semana, los días domingo y miércoles, lo que ha generado preocupación entre algunos espectadores.

“Los días de baño y ducha son el domingo y el miércoles, si necesitas un baño entre ellos, entonces absolutamente, pero por lo demás es suficiente”, dijo Sharon, en un clip que se viralizó y superó las 8 millones de reproducciones.

Como era de esperarse, su testimonio generó opiniones divididas entre los usuarios. Varios de ellos la criticaron por, supuestamente, poner en riesgo a sus hijos.

“¿Con qué frecuencia se les permite cepillarse los dientes? ¿Una vez por semana?”, escribió una persona. “Muy insalubre… debería ser obligatorio ducharse al menos una vez al día”, señaló otra.

Ante la controversia generada por sus afirmaciones, la madre publicó un nuevo video en donde explica las razones detrás de su decisión.

“Vivimos en un clima increíblemente seco y todos mis hijos tienen la piel muy sensible”, aseguró. “Si se ducharan todos los días, su piel estaría increíblemente en carne viva”.

Asimismo, dijo que las lociones no ayudan a sus hijos y que siempre se les permite ducharse más si es necesario o utilizar otras técnicas de higiene.

“Los niños mayores son preadolescentes y adolescentes y se bañan solos con más frecuencia. Yo no me encargo de sus duchas, ellos son más que capaces de cuidar su higiene por sí solos”, agregó.

“Los hábitos de baño son increíblemente personales”, destacó la estadounidense. “Nunca se sabe cómo reacciona el cuerpo de otra persona a los jabones, al agua frecuente, a sus problemas de salud, a comprender el clima en el que vive o lo que le recomiendan sus médicos personales”.

“No estoy limitando sus baños ni les digo que no pueden bañarse otros días. Mis hijos se bañan muchos días, sólo que siempre tienen que bañarse esos dos días”, concluyó.

Aunque Sharon ha enfrentado reacciones negativas desde que publicó los videos, se encontró con varios padres que defendieron su rutina de higiene.

“Mis dos hijos desde que nacieron han recibido un promedio de 1 a 2 baños por semana. ¡Estoy contigo!”, escribió un usuario. “¡Mi hijo tiene eccema y su pediatra recomendó no bañarlo a menos que sea absolutamente necesario porque le reseca la piel!”, aseguró otro.

La mujer, por su parte, dijo que no le hace caso a los ataques y que aprecia a quienes apoyaron su método de crianza.

“Leer todos los comentarios, los que apoyan y los que están en contra de nuestros hábitos de baño, me tiene tremendamente fascinada”, reflexionó, según el New York Post. “Es intrigante ver cómo se desarrolla la conversación y también un poco decepcionante que tanta gente no pueda comprender que no todos en el mundo hacen las cosas de la misma manera”.

Cada cuánto tiempo debe bañarse un niño

La frecuencia adecuada de baño para un niño depende de varios factores, como su edad, actividad física y tipo de piel.

Los bebés pueden bañarse dos o tres veces por semana, limpiando las áreas de la piel que se ensucian más a menudo, como el área del pañal, con toallitas húmedas entre baños completos. A medida que los niños crecen, pueden bañarse con mayor frecuencia, pero no es necesario que lo hagan todos los días.

En general, se recomienda bañar a los niños al menos dos o tres veces por semana, asegurándose de limpiar adecuadamente las áreas propensas a acumular suciedad, como el cuello, las axilas y la entrepierna.

