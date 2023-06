A mediados de mayo, Terri Bonin junto a cuatro de sus hijas y dos de sus nueras, dejaron con la boca abierta a transeúntes y comensales de Houston por salir a cenar todas arropadas con sus vestidos de novia. De inmediato, el momento fue inmortalizado en video donde rápidamente se hizo viral dando mucho de qué hablar.

Terri fue a cenar a True Food, en las afueras de Houston, Texas (Estados Unidos) acompañada por sus hijas Madeleine (28), Alexis (25), Annalise (23), Kate (18, que no está casada), además de sus nueras Joy (26) y Sydnie (25), estrenando una tradición familiar que consiste en salir una vez al mes sin esposos ni hijos hasta altas horas de la noche.

En la publicación fue compartida en Instagram sumando más de 4.7 millones de vistas, la matriarca explicó: “decidimos que los vestidos más caros que teníamos merecían ser usados y disfrutados por más de un día en nuestras vidas... fue muy divertido y lo recomendamos 10/10″.

Mira aquí el video viral

Son el centro de atención

Le cena salió genial, no hubo desastres con los vestidos, tras lo cual siguieron la ruta hacia Vine para el postre; en ambos restaurantes las siete mujeres causaron sensación: “sin saberlo, elegimos la noche más concurrida para ir a Market Street. Una escuela secundaria estaba celebrando una graduación. Nos sentimos mal de robarnos el show, pero no sabíamos nada de eso. Los aparcacoches nos aparcaron gratis”.

Por poco y no salen a cenar

Pero, la velada estuvo a punto de no llevarse a cabo ¿Por qué? Que sea Terri quien lo cuente: “perdí mi vestido de novia. No tengo idea de cómo o cuándo pasó, pero afortunadamente, Sydnie, mi ‘hija enamorada’, le había prestado su vestido de graduación de la escuela secundaria a Kate hace unos años, por lo que estaba colgado en uno de nuestros armarios. Me lo probé y me quedó perfecto. Me salvó el día”, dijo a People.

Una nueva tradición familiar

La mamá de 11 hijos asegura que tanto sus hijas, nueras e hijos varones están de acuerdo en hacer de esta una tradición familiar, que tenga lugar una vez al año: “mi parte favorita fue hacer un espectáculo y hacer el tonto con mis chicas. Definitivamente, creamos un recuerdo que durará toda la vida”, sentenció.