En una combinación sorprendente de rock clásico y ciencia celestial, un conductor en Texas fue testigo de una bola de fuego en el cielo nocturno mientras escuchaba el himno psicodélico de los Beatles “Lucy in the Sky with Diamonds”. Y sí, capturó todo en un video viral. La peculiar secuencia se registró justo antes de las 8 p.m. del martes 13 de febrero en la autopista estatal 154 cerca de Quitman, a unos 80 kilómetros al este de Dallas.

El conductor, autodenominado Savage Mister, presenció la bola de fuego justo cuando la pista de 1967 de “Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band” llegaba a la línea: “Suddenly someone is there at the turnstile...”

En el video viral, exclama: “¡Whoa, eso parecía fuegos artificiales, hombre!”. Describe el fenómeno como algo de color verde, aunque admite que la cámara no logra captar fielmente los colores. “Whoa, amigo, eso estuvo genial”, agrega.

Desafortunadamente, perdió de vista la bola de fuego cuando se ocultó detrás de la línea de árboles. En sus comentarios en YouTube, especula: “Probablemente se desintegró antes de tocar tierra. No escuché ningún sonido, pero luego los Beatles estaban tocando”.

Registro masivo de avistamientos

El video se cargó y compartió con la American Meteor Society, que ha recibido casi 30 informes de personas que vieron la bola de fuego. Los informes también llegaron desde Louisiana y Oklahoma, según informaron las autoridades.

Algunos buscaban ayuda para identificar lo que vieron, mientras que otros simplemente querían saber que no estaban solos. Una mujer compartió: “Me detuve en la carretera y esto apareció justo encima de mí... Me sorprendió lo bajo que estaba en el cielo y lo rápido que se apagó”.

Otro testimonio describía el avistamiento como “una de las cosas más geniales que he visto”. Los expertos señalan que las bolas de fuego y los boloides son meteoros que arden lo suficientemente brillantes como para ser vistos en un área extensa. Según la NASA, estos objetos pueden superar un metro de tamaño, y las bolas de fuego que explotan en la atmósfera se denominan técnicamente boloides.

