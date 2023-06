Ir a la playa es una de las cosas más divertidas de la vida, pero podría terminar en una verdadera pesadilla si se está en el momento y el lugar adecuado para que la tragedia tenga lugar; tal y como le sucedió a un grupo de personas quienes fueron engullidas por una enorme ballena. El aterrador episodio fue inmortalizado en video haciéndose viral en redes sociales.

Todo sucedió en Avila Beach, California, Estados Unidos, cuando dos kayakistas remaban mar adentro al notar a una ballena saliendo hacia la superficie. En su deseo por contemplar al animal se acercan más y más, pero fue una mala idea.

Sin esperarlo, el depredador emerge abriendo sus terribles fauces, el bote se levanta cayendo en la boca de la ballena. Todos aquellos que miraban atónitos creyeron que era el final de las mujeres, pero pronto ambas salen hacia la superficie escupidos por el animal marino.

Mira aquí el video viral

Al final del video, se deja claro que las víctimas no sufrieron lesiones de consideración, pero en sus memorias llevarán un recuerdo que fue una completa pesadilla y en la caja de comentarios miles opinan lo mismo de este clip viral que fue publicado hace dos años, pero que ha vuelto a recobrar notoriedad.

“Imagina sobrevivir a algo como esto... qué historia que contar”, “me gusta pensar que esa señora ha tenido miedo de toda la vida de salir al agua, y ese día todos sus amigos finalmente la convencieron de ello y acababa de comenzar a desarrollar su confianza”, “nadie te creería si no estuviera filmado. Es una locura”, “me gustaría saber de una de ellas cómo fue eso. Me sorprende que alguien no haya intentado ponerse en contacto”, “la calma con la que todos los demás permanecen en el área, incluso después de la segunda vez, es increíble... hubiera estado corriendo sobre el agua hacia la masa de tierra más cercana”.