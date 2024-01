Michellle Ward jamás pensó que un paseo en remonte sería el causante de sufrir un grave accidente que la dejaría al borde de perder la vida. Pese al fatídico momento que le tocó afrontar, la mujer procedente de Estados Unidos ha demostrado una actitud positiva, pues confía que se recuperará mientras canta una canción que se encuentra entre las más populares de TikTok. En esta nota de Mag, te brindaré más detalles sobre esta historia viral que impactó en el país americano.

Un 6 de enero, la mencionada joven tuvo la mala fortuna de caer más de 9 metros de un remonte durante su viaje en el Boyne Mountain Resort, situado en Michigan (Ohio). Producto de este accidente, sufrió una rotura de fémur y costillas, laceración de hígado, problemas graves en sus pulmones y parte de su torso.

Pese al pronóstico en contra que tenía por parte de aquellos doctores que trataban su caso, afortunadamente la joven aún sigue con vida para seguir demostrando su buena actitud y humor ante las personas que más quiere. Postrada en su cama, tiene las fuerzas suficientes para cantar la canción “I Think I Like This Little Life”, pero cambiando la palabra “me gusta” por “odio” debido a la situación que está afrontando.

Por su parte, las amistades de Michelle han demostrado estar sumamente interesados en cómo va con su proceso de recuperación, pues en los videos publicados por Julie Ward (@_julialison) se aprecia a estos individuos acompañando a la protagonista, demostrando que la amistad significa quedarse en los buenos y, más en los malos momentos.

¿Cuáles son las reglas de seguridad para abordar un remonte?

Seguir las instrucciones que ofrece el personal de la estación de esquí

No abordar un remonte en caso de estar cansado, mareado o bajo la influencia de bebidas alcohólicas.

Mantener los pies juntos y las manos en las barandillas para tener un viaje placentero.

No levantarse del asiento mientras se está montando un remonte.

Usar un equipo de seguridad adecuado como casco, gafas y guantes.

¿Cómo funcionan los remontes?

Los remontes de nieve se mueven gracias a un sistema de poleas y cables. El motor del remonte hace girar las poleas, que a su vez mueven los cables. Los pasajeros se suben a la cabina o silla del remonte y se sujetan para mantenerse en su lugar.

