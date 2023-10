Un emotivo video en el que un niño busca un abrazo adicional de su padre antes de que este se vaya a trabajar se ha vuelto viral en las redes sociales. Tyler Lobdell compartió este conmovedor clip de 31 segundos en su cuenta de TikTok, y ha acumulado más de 1.5 millones de reproducciones. El título que le puso al video fue: “Los abrazos de ‘tengo que ir a trabajar’ siempre son un poco diferentes”

Tyler Lobdell, quien es padre de dos hijos y es herrero de Constantia, Nueva York, explicó en una entrevista con “Good Morning America” que tuvo la inspiración de revisar la cámara de su timbre justo en el momento en que capturó esta tierna situación. El video se ha ganado los corazones de muchos usuarios en línea y se ha compartido ampliamente debido a su ternura y sinceridad.

“Lo vi 150 veces antes de publicarlo porque simplemente lo estoy viendo y me emociona verlo y solo quería que la gente sintiera lo que yo sentí al verlo”, contó Lobdell acerca de la razón que lo llevó a compartir el video de él y su hijo llamado Isaiah.

El padre explicó que si bien cuida mucho de sus hijos Hudson e Isaiah y siempre les da besos y abrazos, a ellos todavía les fascinan las caricias de su progenitor, incluso lo han detenido en varias ocasiones antes de que él se vaya a trabajar para recibir más cariño.

“Me atrapan en el garaje o salen, como lo hizo [Isaiah] esa mañana, y me detienen para darme un abrazo extra. Simplemente lo hacen al azar de vez en cuando y me encanta que lo hagan”, mencionó.

“Siempre trato de asegurarme de corresponder el amor que intentan mostrarme”, siguió. “Es un mundo difícil y no quiero que mis hijos sientan que no pueden mostrarme amor o que de alguna manera sientan que sus padres no los aman total y completamente”.

Lobdell aconsejó a otros padres de familia que deben estar siempre presente con sus hijos para que se fortalezca esa conexión, además hizo énfasis en que “el tiempo pasa muy rápido”.

