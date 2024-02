Una usuaria de TikTok ha acaparado la atención de aquellos internautas por los singulares videos que ha publicado en su propio perfil, pues ha mostrado que no se depila el vello situado en sus axilas ni está acostumbrada a bañarse de manera diaria. La protagonista de este momento viral es Hairy Cherry y justificó que no realiza ambas acciones porque realmente se trataría de una pérdida de tiempo en su vida.

Esta mujer que se dedica al modelaje y crea contenido en sus respectivas redes sociales está sumamente orgullosa de mostrar su vello corporal en diversos clips. Pese a las críticas que ha recibido por creer que no mantiene un adecuado aseo personal, ella hace caso omiso.

Es más, no dudó en contar una experiencia muy singular en su vida a causa de los vellos faciales que se sitúan debajo de la unión entre el hombro y el brazo. Relata que, una vez, unos pequeños niños al visualizar esta apariencia en sus axilas, la compararon con un mono, pero no se sintió afectada en ningún momento.

Hairy también ha evidenciado estar feliz al no tomarse un baño de manera diaria, pues considera que es innecesario. Incluso, ha recomendado a sus seguidores que sigan sus pasos con el objetivo de ahorrar “una mayor cantidad de agua” en sus hogares.

No todos fueron comentarios negativos

Ante la variedad de clips que ha compartido esta joven chica en su cuenta de TikTok, un buen número de usuarios no dudaron en evidenciar que es un gran ejemplo para aquellas chicas que no se sienten conformes con su apariencia física. Eso no sería todo, pues resaltaron que es una “mujer hermosa”.

¿Qué ocurriría si me afeito el vello corporal de forma concurrente?

En caso estás acostumbrado de afeitarte a cada momento, obtendrías efectos negativos como que los pelos crezcan hacia adentro, sufras quemaduras por afeitado y que el vello aparezca más grueso. Te recomiendo exfoliar tu piel y usar cremas de afeitar de buena calidad para facilitar este proceso.

