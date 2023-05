En un mundo tan digitalizado, es difícil que los niños disfruten de las cosas simples, pero el caso de Ayaan, de 6 años, es especial, pues todas las mañanas antes de ir al colegio se toma un tiempo para sí mismo disfrutando de una infusión caliente acompañado de una lectura de su preferencia, por lo que su rutina llegó a Instagram donde rápidamente se hizo viral.

Alissa Holder, oriunda de Nueva York, Estados Unidos, compartió el hábito de su pequeño en su cuenta personal teniendo lo que su madre califica como un “momento de calma” antes de salir hacia la escuela, por lo que no pudo evitar sacar el teléfono para inmortalizar el momento.

Todo sucedió cuando ella ordenaba los almuerzos para sus pequeños, cuando vio a Ayaan sentado tomando té con limón mientras leía un libro nuevo cuando el reloj marcaba las 6:30 de la mañana, escena que le sacó una sonrisa, pero también la alegría de saber que su hijo separara un momento para dedicarlo a él mismo.

Mira aquí el video viral

Antes de ir a la escuela

“Estaba empacando almuerzos para Ayaan y Alaia y miré para ver a Ayaan bebiendo casualmente su té de limón y miel, leyendo un libro nuevo. Al principio me reí, porque ¿quién se cree que es? Pero, luego me di cuenta de que me alegro de que haya tenido este momento de calma y concentración antes de comenzar su día en la escuela”, se lee en la descripción del video viral.

De hecho, la madre de 3 dijo que el pequeño Ayaan se despierta una hora antes que sus hermanos menores: “no le gusta que lo apresuren”, dijo a TODAY.

El video fue todo un éxito en Instagram, con miles de personas rendidas ante los hábitos del pequeño de 6 años: “este niño tiene un puntaje de crédito alto de 700, ja, ja, ja, me encanta la responsabilidad”, “¿el papá de 55 años de quién está atrapado en este bebé? Amo esto”.