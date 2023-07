El pequeño Griffin Emerson de tan solo 7 años pasó uno de los peores momentos de su vida cuando estuvo a poco de ahogarse en una piscina, pero salvó de morir gracias al heroico accionar de los hermanos Noah Roche (12) y Weston Woods (8), por lo que su valentía fue captada en video ganándose el respeto de todos cuando las imágenes se hicieron viral.

Griffin estaba en la parte menos profunda de la piscina con sus flotadores, pero en determinado momento se los quitó para flotar hacia un lado más hondo: “solo quería probarme a mí mismo. Como, sí, puedo nadar y esas cosas”, recordó a ABC News.

Lo que vemos en el metraje es al niño luchando por no hundirse en el agua, mientras las personas alrededor no se percatan de lo que sucede a su alrededor, por lo que no se percataron de que fue absorbido hacia la profundidad.

Los hermanos salvadores

Pero Noah y Weston lo vieron y no dudaron en ayudar: “supe que no estaba bien. Estaba en el fondo de la piscina y luego no supe si solo estaba jugando, así que le dije a Weston que entrara y se sumergiera para ver si estaba bien”, contó el primero: “su cabeza subía y bajaba. Sabía que no estaba bien”, acotó el menor de los hermanos.

Weston ingresó al agua para sacar a la superficie a Griffin. Una vez que fue retirado de la piscina, Sylese Roche, mamá de los niños, llamó al 911 asegurando que el chico de 7 años no respiraba: “su mamá corrió hacia él e inmediatamente comenzó el RCP”, dijo la mujer.

Felizmente, el pequeño comenzó a respirar: “tenía miedo de ahogarme. Se sentía raro. Escupí un poco de agua y eso fue todo”, comentó Griffin.

La ciudad honra a los hermanos héroes

El alguacil del condado de Genesse, Michigan (Estados Unidos), Christopher R. Swanson, contó al respecto: “hacer que respire solo tan rápido es el mejor resultado posible. Y es por eso que celebramos la historia”.

Pero, esto no acaba aquí, pues el departamento de policía en mención realizó una ceremonia donde honró a los hermanos héroes, al punto que, al abuelo de Griffin, Tom Kinczkowski, les dedicó un sentido mensaje.

“Weston y Noah, ya saben, ocupan un lugar especial en mi corazón. Y, básicamente, salvaron a Griffin. Muchos de mis héroes no usan capa. Y son dos de ellos”, sentenció.

