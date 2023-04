Un polémico video está dando la vuelta en todo Estados Unidos, dividiendo a la población sobre las repercusiones del mismo ¿Qué sucedió? Durante un torneo escolar de luchar amateur dos muchachos se enfrentaron; como es obvio, uno de estos ganó, pero cuando tocó la hora de darse la mano tras el combate, el perdedor prefirió darle un golpe en la cara y hoy la familia del muchacho herido está pensando seriamente en demandar al agresor.

Los responsables de grabar el momento fueron The Wrestling Spot, el cual tuvo lugar en el Oak Park River Forest High School, en Illinois, donde Cooper Corder, de 14 años, se enfrentó contra Hafid Alicea; el primero fue tremendamente superior al rival venciendo por una puntuación de 14-2. La pelea terminó y era el momento de saludarse, el derrotado extiende la mano, pero antes de estrecharla conecta un puñetazo que le desvió el tabique.

A CBS News, Cooper dijo al recordar el incómodo momento: “no quería tomar represalias, no quería que me golpearan de nuevo; tan pronto como sucedió, mi primera reacción fue ‘me voy a poner nervioso, tengo que alejarme de lo que acaba de pasar’”.

Mira aquí el video viral

Hafid Alicea of Maine West (IL) throws a sucker punch at the line… #wtf pic.twitter.com/9m4HAxl2oF — The Wrestling Room (Pat Mineo) (@MrPatMineo) April 14, 2023

Una madre indignada

Por su parte, Jillian Hill, madre del menor golpeado, agregó: “no entendí hasta que estuvo en el suelo, probablemente hubo una demora de tres o cuatro segundo en que mi cerebro procesaba lo que acababa de suceder”.

La progenitora de Corder fue auxiliar a su hijo mientras se estremecía de dolor sobre la lona tras el violento golpe luego del combate por el torneo Beat The Streets Chicago, que tuvo lugar el pasado 8 de abril, el cual tiene por finalidad mostrar a padres y alumnos las bondades de la lucha libre.

Decepcionados con el comportamiento de Alicea

Tras el incidente, MIke Powell, director ejecutivo del torneo dijo: “estamos muy decepcionados de que esto haya sucedido en uno de nuestros torneos, que están destinados a brindar a los jóvenes oportunidades para crecer y competir en un ambiente positivo y seguro. Nos alivia saber que el joven lesionado se está recuperando y hemos tomado las acciones necesarias para que las autoridades determinen los próximos pasos”.

No quiere ser recordado por el video viral

Y es que Cooper no es nuevo en la lucha libre juvenil, de hecho, ha ganado más de 500 combates desde hace cuatro años, por lo que no desea que el video se haga viral, pero es un poco tarde, pues más de 2 millones de personas lo han visto en plataformas como Twitter. Cree que ello no haría si no restarle valor a sus logros como su dedicación.

“Cualquiera puede ser derribado, cualquiera puede pasar por un momento difícil, pero es tu respuesta a eso y es tu capacidad para seguir adelante. Y esa es, probablemente, una de las cosas que más me enorgullece de Copper; lo ha manejado bien, mejor que la mayoría adultos”, dijo la madre del adolescente.

Sin embargo, pese a lo dicho por su madre, el joven luchador cree que el momento viral podría dañar su imagen en el deporte que ama: “en los siguientes torneos seré conocido como el que recibió el puñetazo, no quiero que eso marque mis logros. Me encantaría luchar en un nivel de División 1 y lograr otras cosas como medallas de oro olímpicas. Quiero ser visto por el trabajo que hago”.

Cargos penales contra Hafid Alicea

Hasta el momento, ningún medio en los Estados Unidos ha logrado contactar con Hafid Alicea o alguien de su familia, lo que se sabe vino de parte de la policía de Oak Park, los cuales revelaron que al preguntarle al adolescente por qué actuó de tal manera, este dijo que el hecho de perder hizo que le diera el puñetazo a Corder.

Pero, aquí no acaba la historia, pues la familia del campeón en más de 500 peleas quiere tomar acciones legales contra el agresor: “indicaron su deseo de presentar cargos penales. La investigación está en curso y se proporcionarán actualizaciones sobre el asunto según estén disponibles”, dijo Village of Oak Park en un comunicado.