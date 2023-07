La tiktoker aseguró que hasta ahora no ha recibido propuestas de citas tras la publicación.

Eve Tilley vive en Los Ángeles (Estados Unidos) y se ha vuelto viral al lanzar una polémica convocatoria: que está dispuesta a pagar 5 mil dólares a aquella persona que le presente a su futuro esposo. La mujer de 34 años ha expuesto los requisitos que su potencial galán debe cumplir.

La californiana acudió a TikTok para exponer sus controversiales intenciones, además de confesar que no es la primera vez que hace esto, de hecho, entregó la misma oferta a sus amigos y su jefe, pero hoy quiere hacerlo públicamente.

“Entonces, la oferta es que, si me presentas a mi esposo y me caso con él, te daré 5 mil dólares... no tengo que estar cansada con él por mucho tiempo, puedo divorciarme de él en 20 años. No importa, pro si me presentas a un hombre con el que camino hacia el altar y me caso, te doy se dinero”, dice directamente en la publicación que supera el medio millón de dólares.

Pero, esto no fue todo, pues en un video de seguimiento expuso sus requisitos para encontrar a su príncipe azul: un hombre entre los 27 y 40 años, que haga deporte, buen comunicador, de unos seis pies como mínimo, ingenioso, bromista, que se pueda burlar de él mismo.

Fue enfática en pedir hombre que no se droguen, pero que no le importa muchos sus inclinaciones políticas.

“Estoy a punto de presentarte a todos los hombres que pueda encontrar”, “yo enviando esto a todos los que conozco en este momento”, “literalmente, he tenido este mismo pensamiento antes de pensar que es una gran idea”, “oh, entonces esta es una gran idea”, fueron algunos de los comentarios en el video viral.

