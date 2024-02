Una mujer latina que reside en Miami, Estados Unidos, compartió recientemente su experiencia de participar en “Caso Cerrado”, conocido reality conducido por la abogada y presentadora Ana María Polo. A través de un video publicado en TikTok, la usuaria Mila (@timewithmila) detalló su participación en el programa y reveló el monto que recibió como compensación por su actuación.

“Sí creían que Caso Cerrado era de verdad, pues no”, dijo la mujer, en un clip que obtuvo millones de reproducciones. “Es pura actuación y contratan a personas comunes y corrientes para que hagan un guion que se prepara el mismo día, te lo aprendes en tres horas y sales”.

Asimismo, la usuaria contó que parte de las historias sí contienen hechos reales, los cuales son utilizados para armar la trama del capítulo que será grabado.

Por otra parte, Mila señaló que sí hay un aspecto que es totalmente verídico: la reacción de la Dra. Ana María Polo. Según dijo, la abogada desconoce los detalles de cada caso, por lo que sus expresiones son completamente naturales. “Ella es la que da un veredicto, la verdad me reí muchísimo y me lo gocé”, detalló.

En cuanto al pago, la latina aseguró que el programa ofrece montos que van desde los 200 hasta los 400 dólares por día de grabación. En el caso de las personas que no viven en Miami, se les da una cifra extra para cubrir traslado y hospedajes.

“Me iban a pagar $350, pero cuando íbamos a grabar no se pudo porque había un problema en el estudio, entonces nos citaron para otro día. Y ese día también me pagaron $350, así que en total fueron $700. Y otra cosa, no se graba un solo caso, se graban de seis a ocho casos diarios”, reveló, añadiendo que cada capítulo tiene productor y guionistas diferentes.

Por supuesto, el testimonio de Mila generó una gran cantidad de reacciones. Algunos internautas expresaron su asombro ante lo dicho por la mujer y otros se mostraron interesados en participar en el show.

“Me engañaron, yo pensé que era real”; “Cómo aplico para participar”; “Qué pasa con las personas que se llevan presas”; “Yo pensé que era verdadero, luego supe que era actuación. Son casos reales, pero protagonizados por actores para proteger la identidad, ¿es así?”, escribieron las personas.

“Caso Cerrado”, uno de los programas más vistos por el público hispano

“Caso Cerrado” es un programa de televisión de estilo reality conducido por la abogada y presentadora Ana María Polo. El programa se centra en la resolución de conflictos legales y personales entre individuos, amigos o familiares, presentando casos dramáticos y controversiales.

Ana María Polo utiliza su experiencia legal para mediar y resolver los casos, ofreciendo consejos y sentencias finales que a menudo sorprenden a los espectadores.

El programa ha ganado popularidad debido a su formato único y a las emocionantes disputas presentadas en cada episodio. Desde su estreno en 2001, “Caso Cerrado” se ha convertido en uno de los programas de televisión hispanos más reconocidos y exitosos, atrayendo a una amplia audiencia y generando un seguimiento fiel en América Latina y en otros países de habla hispana.

Gracias por visitarnos hoy. Espero que este contenido de video viral haya sido de tu agrado. Si deseas encontrar más contenido similar visítanos en Mag.elcomercio.pe. Te estaremos esperando.

Te recomiendo ver este video

Presenció actividad paranormal pero nadie le creyó hasta ver el video. (Facebook | Jay Brown)