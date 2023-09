En el mundo de las historias conmovedoras sobre animales, a menudo encontramos relatos de perros que escapan de situaciones difíciles y encuentran un nuevo comienzo. Sin embargo, la historia que te vamos a contar hoy en Mag es tan extraordinaria como inusual. Se trata de un perro que, cansado de la vida en un refugio de animales de Michigan, decidió emprender su propia búsqueda de un hogar y terminó encontrando un lugar especial en un asilo de ancianos.

El protagonista de nuestra historia es un perro mestizo de mediana edad llamado Scout, que había vivido en un refugio de animales durante varios años. A pesar de los esfuerzos del personal del albergue por encontrarle un hogar, Scout seguía siendo un can sin hogar. Parecía como si estuviera destinado a pasar el resto de su vida en una jaula, hasta que un día, Scout decidió cambiar su destino.

Scout logró escapar del refugio. Nadie sabe exactamente cómo lo hizo, pero lo que sí sabemos es que su escapada no fue un accidente. Saltó una valla alta y luego otra, cruzó una carretera muy transitada en la oscuridad, entró por las puertas automáticas de un asilo de ancianos al final de la calle. El can entró desapercibido al vestíbulo, saltó a un sofá, se hizo un ovillo y se fue a dormir tranquilamente.

VIDEO VIRAL | Scout en el sofá donde todo empezó. (Foto: Meadow Brook Medical Care Facility)

Según Detroit Free Press, una enfermera asombrada lo encontró a la mañana siguiente. Llamó al Control de Animales del Condado de Antrim, cuyo refugio se encuentra justo al final de la calle. Y descubrieron que se había escapado de allí la noche anterior.

Scout era un perro callejero. No tenía identidad, ni historia. El personal del refugio le dio su nuevo nombre, pero por lo demás no sabían nada sobre él, aunque notaron que tenía el comportamiento distintivo de un perro maltratado. Al parecer, alguien también le disparó una vez, con municiones o perdigones, porque su papada todavía tenía una especie de perdigones redondos incrustados. No podías verlos, pero podías sentirlos si te dejaba tocarlo.

El sheriff vino y lo llevó de regreso al refugio. Pero unas noches más tarde estaba Scout, de nuevo en el mismo sofá del vestíbulo del asilo de ancianos. De alguna manera, volvió a escalar una cerca de tela metálica de 10 pies, luego una sólida cerca de privacidad de 6 pies, cruzó una carretera sin ser atropellado, entró por la puerta principal sin ser visto, saltó al mismo sofá que antes y se sintió como en casa por el resto noche. Se volvió a realizar una llamada. Lo llevaron nuevamente al refugio.

Un par de noches después de eso, Scout estaba de vuelta en el sofá por tercera vez. Y el personal tuvo que tomar una decisión.

El asilo adoptó a Scout

Meadow Brook Medical Care Facility es una residencia de atención médica a largo plazo aproximadamente a una hora al noreste de Traverse City. Se preocupa principalmente por las personas mayores, algunas de las cuales tienen enfermedades terminales o demencia, o simplemente no tienen otro lugar adonde ir o nadie que los cuide. Hay 82 camas divididas entre varios hogares más pequeños. Por alguna razón, este es el lugar donde el perro Scout decidió establecer su hogar.

“Soy una persona que observa las señales externas, y si tiene que ser así, tiene que ser”, dijo Marna Robertson, de 57 años, administradora del asilo de ancianos. “Lo hizo una vez, dos, tres veces y obviamente es algo a lo que debes prestar atención. Y le pregunté al personal: ‘Bueno, él quiere estar aquí’. ¿A alguien le gustaría tener un perro?’”, señaló a Detroit Free Press.

VIDEO VIRAL | Scout se pasea por el asilo de ancianos de Michigan que lo adoptó. (Foto: Ryan Garza / Detroit Free Press)

El personal lo adoptó formalmente. De repente, el asilo de ancianos tenía su propia mascota. Y los residente quedaron encantados.

“Creo que les recuerda estar en casa”, dijo Rhonda Thomczak, de 49 años, asistente administrativa de Glacier Hill, la casa donde se descubrió a Scout por primera vez. “Cuando estás en casa tienes tus mascotas, y aquí no puedes tenerlas. Tener un perro cerca te hace sentir como en casa”.

Scout tiene rienda suelta aquí en Glacier Hill, que alberga a unas 20 personas mayores. Deambula por los pasillos a su antojo, se tumba donde quiere y visita a los residentes cuando le apetece. Aprendió a entrar a sus habitaciones saltando y usando su pata para bajar las manijas de las puertas. Y sabe qué residentes guardan galletas para perros en sus andadores para dárselas.

VIDEO VIRAL | Scout posa con las donaciones para el refugio de animales de donde se escapó. (Foto: Meadow Brook Medical Care Facility)

A principios de este año, las enfermeras realizaron una recaudación de fondos en honor de Scout. Publicaron su foto en las redes sociales y pidieron donaciones para el refugio de animales que lo sacó de la calle y, por lo tanto, para ellos. Cientos de dólares llegaron de extraños que se enteraron de cómo llegó allí. Alguien incluso vino solo para conocer a este perro que vio en línea. Y en febrero fue nombrado Residente del Mes. “¡Te guau!” decía el cartel que anunciaba el honor, escrito por el personal. “¡Gracias por adoptarnos!”.

Gracias por visitarnos hoy. Espero que este contenido de video viral haya sido de tu agrado. Si deseas encontrar más contenido similar visítanos en Mag.elcomercio.pe. Te estaremos esperando.

VIDEO RECOMENDADO

Estados Unidos: Policía regala PlayStation 5 a niño que buscaba empleo para comprarse uno