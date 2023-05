Hoy en día se reconoce que el perro es el mejor compañero de una persona. Hace tiempo que estos animales dejaron de ser solo mascotas para convertirse en miembros del hogar. De hecho, algunos de ellos incluso obtienen juntos sus títulos universitarios. Y no por un mero capricho, sino porque asistieron a todas las clases. La siguiente historia ocurrida en una ceremonia de graduación de Estados Unidos es viral entre los usuarios de las redes sociales.

Grace Mariani y su perro Justin son inseparables. La joven acaba de graduarse en Educación Primaria Especial de la Universidad de Seton Hall y lo ha hecho cómo no acompañada de su can que durante toda la carrera asistió con ella a todas las clases ya que la joven no puede caminar.

Durante la ceremonia de graduación de Grace en el Prudential Center de New Jersey, Estados Unidos, el can celebró junto con su dueña cuando ella obtuvo su diploma de graduada entre los aplausos de los asistentes.

El video viral de la graduación

Justin, quien acompañó a Grace a sus clases durante la universidad, recibió un diploma del presidente de la Universidad de Seton Hall, Joseph E. Nyre, en un emotivo video que se hizo viral en las redes sociales.

En el video, Justin agarra su diploma con la boca mientras la multitud vitorea al canino y a Grace. Nyre levanta las manos para celebrar el perro, Grace y los logros del inseparable dúo.

NJ.com informó que el perro de servicio tiene 6 años, una edad sorprendente para un poseedor de un diploma universitario.

Los exalumnos y estudiantes actuales de la Universidad de Seton Hall elogiaron tanto a Justin como a Grace por sus logros en Twitter, y algunos twittearon que Justin debe haber estado “muy orgulloso” de su dueña, y otros calificaron el video viral como un “momento maravilloso”.

No es el primer perro que hace noticia

Justin no es el único perro guía que debería estar orgulloso de sí mismo. En octubre, una labrador retriever negra de 10 años llamada Joska recibió un homenaje.

Durante una ceremonia en el barco Rotterdam de Holland America Line, el cachorro ganó el Medallón de Platino, otorgado a los huéspedes que han pasado más de 700 días acumulados a bordo de los barcos de la línea de cruceros.

Joska, una compañera de Cornelia “Connie” Marinussen, quien es legalmente ciega, es considerada por la línea de cruceros como uno de los perros más viajeros del mundo. Ha ayudado a sus dueños durante viajes a Alaska, Hawái, Canadá, el Caribe y el Mediterráneo.