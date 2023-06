Un perro anciano demostró que su ladrido era peor que su mordida. Con solo tres dientes, Vinny salvó a su hermano pequeño, Harley, de un par de coyotes. Las cámaras de vigilancia del patio trasero capturaron los momentos tensos y terminó siendo un video viral altamente comentado.

El video de vigilancia capturó el momento en que la mezcla maltesa de 11 años y 10 libras (5 kg) asustó a un coyote mientras atacaba al cachorro. El encuentro en el patio trasero ocurrió a principios de este mes en Mission Viejo, California, Estados Unidos, según CBS News Los Ángeles.

“Vinny es un superhéroe”, dijo el dueño David Macaluso al citado medio. “Siempre ha sido un peleador. Simplemente no le tiene miedo a nada”.

Salvó a su hermano pequeño

Después de que él y su esposa, Erin, regresaron a casa después de una caminata corta, se olvidaron de cerrar la puerta para perros y, en unos momentos, Harley salió corriendo. El perro había oído algo en el patio trasero, pero pronto se encontró cara a cara con dos coyotes.

Los animales salvajes persiguieron y agarraron a Harley por el cuello. Al escuchar que el perro aullaba de dolor, Vinny comenzó a correr hacia su hermano pequeño y gruñó.

“Creo que tenía un gruñido de bajo nivel que sorprendió al coyote”, dijo Macaluso.

El gruñido le dio a Harley el tiempo suficiente para escapar. La pareja dijo que los veterinarios atendieron las heridas de Harley y que el perro tardó varias semanas en recuperarse.

Los Macaluso con Vinny y Harley. (Foto: KTLA 5)

“Creen que lo mordieron tres o cuatro veces, es lo que dijo el médico”, recordó Erin Macaluso. “Tenía un mordisco en cada hombro”. Las mordidas del coyote le dejaron 20 puntos de sutura.

Los Macalusos dijeron que están muy orgullosos de su pequeño superhéroe. Ahora, la pareja nunca subestimará el poder y el espíritu de rescate de su envejecimiento.

“Estoy buscando una capa para perros, pero no la he encontrado”, dijo Erin Macaluso. “Le daría un bistec pero no tiene dientes”.