En un día rutinario de inspección de contenedores en Port Houston, el oficial de la Guardia Costera de Estados Unidos, Ryan McMahon, y su equipo vivieron un momento extraordinario. Mientras revisaban miles de contenedores, escucharon ladridos provenientes de uno de ellos, desencadenando una operación de rescate que cambió la vida de una perrita llamada cariñosamente Connie. La historia es viral en las redes sociales.

En un video grabado el miércoles por la mañana, se puede ver cómo el equipo se da cuenta de los ruidos provenientes de un contenedor apilado a unos 25 pies de altura. “¡Son ladridos, amigo!”, exclama uno de los inspectores mientras observan el contenedor. Se utilizó una grúa para bajar el contenedor y, para sorpresa de todos, emergió una perrita dulce y amigable.

“Tan pronto como lo abrimos, pudimos ver la carita de la perrita asomándose. Estaba allí, como si supiera que íbamos a abrirlo para ella. No tenía miedo ni nada. Simplemente parecía feliz de estar fuera de ese espacio oscuro y en los brazos de personas que iban a cuidar de ella”, relató McMahon, un suboficial de segunda clase de la Guardia Costera, a The Associated Press el viernes.

Ocho días atrapada en un contenedor

Las autoridades de la Guardia Costera determinaron más tarde que Connie, apodada cariñosamente “la perrita del contenedor”, estuvo atrapada durante al menos ocho días sin comida ni agua. Aunque un poco sucia y delgada, Connie mostraba gratitud por su liberación.

McMahon y los inspectores llevaron a Connie a un refugio de animales en el suburbio de Pasadena, Houston, para un chequeo. El grupo de rescate Forever Changed Animal Rescue se encargó de ella y está trabajando para asegurar su salud y prepararla para la adopción.

Aunque no está claro de dónde provino el contenedor, se encontraron vehículos abandonados en su interior, probablemente destinados a la venta de piezas en el extranjero.

Un acto de gratitud

McMahon expresó su gratitud por estar en el lugar correcto en el momento adecuado y evitar que Connie fuera enviada en un barco de carga. Con inspecciones semanales en el Puerto de Houston, el equipo estaba en el lugar perfecto para escuchar los ladridos de Connie.

“Tomaría al menos otra semana llegar a donde iba (en un barco de carga) y dos semanas sin comida ni agua. No creo que hubiera sobrevivido”, afirmó McMahon.

Forever Changed Animal Rescue agradeció a todas las personas involucradas en el rescate y en salvar la vida de Connie. En una publicación de Facebook, el grupo informó que Connie estaba un poco delgada, dio positivo en la prueba de gusano del corazón y recibiría tratamiento.

“Realizaremos un examen completo para asegurarnos de que reciba toda la atención que necesita y merece”, afirmó el grupo.

Aunque los inspectores consideraron la posibilidad de adoptar a Connie, no era el momento adecuado para ninguno de ellos. “Con todo esto, sabemos que irá a un buen hogar donde la amen y cuiden”, concluyó McMahon.

