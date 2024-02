Una mujer brasileña está causando sensación en las redes sociales debido a su sorprendente parecido con la icónica cantante estadounidense Beyoncé. Juliana Machado Sotinho, residente de Iguaba Grande, Río de Janeiro, asegura que su semejanza con la estrella del pop no solo ha capturado la atención de los usuarios, sino que también ha generado propuestas de citas, de matrimonio y ofertas de dinero por pasar tiempo con ella.

“Cuando la gente me ve, inmediatamente comentan que me parezco al cantante”, señaló la mujer, de 35 años, en conversación con SWNS. “La gente siempre dice: ‘Guau, ¿sabías que te pareces a Beyoncé?’ O, ‘Chica, eres una persona afortunada, me recuerdas mucho a Queen B’”.

Curiosamente, la brasileña se dio cuenta de su parecido con Beyoncé, de 42 años, recién cuando empezó a publicar fotos suyas en las redes sociales en 2019. Desde entonces, ha recibido todo tipo de propuestas, siendo algunas de estas para pasar la noche por nada más y nada menos que 25 mil dólares.

“La gente sabe que estoy casada porque siempre muestro cómo es mi vida en las redes sociales, pero ya recibí ofertas para pasar una noche conmigo”, explicó la madre de seis hijos.

La mujer recuerda que empezó a recibir una gran cantidad de comentarios en TikTok cuando decidió cambiar sus mechones morenos por una cabellera rubia.

“Siempre fui morena, pero cuando decidí cambiar eso, me di cuenta de que la gente la recordaba mucho”, aseguró. “Le recuerdo mucho a la gente a Beyoncé y su hermana Solange. Mi audiencia está muy dividida”.

Dispuesta a no desperdiciar esta inesperada fama, Sotinho empezó a publicar contenido en las redes sociales. Así, logró ganar miles de seguidores y llegó a trabajar para algunas marcas promocionando distintos productos.

Los hijos de la brasileña tienen entre 1 y 15 años. Según cuenta, se siente agradecida de poder mantenerlos con su apariencia.

“¿A quién no le gusta que le comparen con la diva de divas?”, finalizó. “Me siento como la mujer más afortunada y bendecida del mundo”.

Una de las cantantes de pop más exitosas de la historia

Beyoncé, nacida el 4 de septiembre de 1981 en Houston, Texas, es una destacada cantante, compositora, actriz y empresaria estadounidense. Desde su inicio en el grupo Destiny’s Child en los años 90, ha dejado una marca en la industria musical, ganando múltiples premios Grammy y vendiendo millones de álbumes en todo el mundo.

Además de su carrera musical, Beyoncé ha incursionado con éxito en el cine, protagonizando películas como “Dreamgirls” (2006) y participando en proyectos como el remake de “The Lion King” (2019). También es conocida por su activismo social y filantrópico, abogando por la equidad de género, la justicia racial y el empoderamiento de la comunidad negra.

Como empresaria, ha lanzado líneas de moda y fragancias, y ha establecido su propio sello discográfico, Parkwood Entertainment.

Gracias por visitarnos hoy. Espero que este contenido de video viral haya sido de tu agrado. Si deseas encontrar más contenido similar visítanos en Mag.elcomercio.pe. Te estaremos esperando.

Te recomiendo ver este video

Presenció actividad paranormal pero nadie le creyó hasta ver el video. (Facebook | Jay Brown)