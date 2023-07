Los memes se han convertido parte de nuestro día a día, en gran medida por la creatividad de las frases y las imágenes. Aunque cueste creer, esta actividad tiene una serie de beneficios para la salud mental de las personas, de acuerdo con una psicóloga de Oxford, en Estados Unidos, y aquí te enumeramos las principales razones.

Los problemas de salud mental aquejan a millones de personas y, durante la pandemia del coronavirus, estos se acentuaron. Una manera terapéutica de distenderse y olvidar los malos días es recurriendo a los memes o videos divertidos, de acuerdo con Mary Kempnich, profesora en el Departamento de Psicología Experimental de la Universidad de Oxford, en Estados Unidos. Si te inclinas por compartir estas imágenes curiosas con tus amigos, los beneficios serán mayores.

“Una manera realmente fácil de mantenerse en contacto con un amigo es enviarse fotos divertidas”, empezó diciendo la especialista en un video publicado en la página de Instagram de la universidad estadounidense

A diferencia de una conversación en la que hay todo tipo de interrogantes, algunas más incómodas que otras, una persona no está en la obligación de responder un meme, advirtió Kempnich.

“(Esto es) Porque no esperas que respondan, no les estás preguntando nada sobre lo que necesiten elaborar y realmente no importa cómo va tu día. Básicamente, solo se están demostrando mutuamente que existen, que se preocupan y que quieren hacer reír a los demás”, remarcó.

El poder de enviar un meme

Los memes permiten fortalecer la amistad y lo mejor de todo es que no te quita nada de tiempo. Además, esta práctica demuestra lo mucho que conoces a tu amigo.

“Es esencialmente decir: ‘Oye, estoy pensando en ti y sé que lo apreciarás”, remarcó”. “Y si tus amigos te envían uno, asegúrate de dejar un pequeño ‘me gusta’ o un corazón”.

El video captó la atención de los usuarios de las redes sociales y sobrepasó el millón de reproducciones. “¡Sí, deberías enviar memes a tus amigos!”, se lee en la publicación.

