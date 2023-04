Para muchos, Brianna Greenfield sufrió el desaire de su vida cuando preparó la cena y su esposo Matt se negó de todas las formas a comerlo. El incómodo momento arribó en TikTok donde se hizo viral de inmediato, pero millones de personas pusieron todo tipo de calificativos al sujeto por rechazar el platillo que cocinó su esposa, aunque la verdad detrás de esta reacción guarda algunos detalles desconocidos para la mayoría.

El 26 de abril, Brianna (@themamabrianna), madre de dos hijos, comparte el momento en el que el marido se mostró reacio a probar su comida: “mi esposo no comió la cena que preparé”, se le escucha decir al inicio del clip, tras lo cual se le ocurre otra idea: “así que vamos a hacerle uno nachos”.

La preparación incluye carne y queso, los cuales colocó en la sartén: “si no lo alimento, literalmente, no comerá... esto solía irritarme. Ahora solo culpo a su madre por no haberlo hecho nunca probar un salmón”.

Mira aquí el video viral

El “desprecio” de Matt

Tras sacar los aperitivos del horno, los lleva hasta donde se encuentra Matt descansando, los recibe, pero en ningún momento mira a su esposa: “moraleja de la historia: siempre sirva a sus hijos toda la comida, incluso si dicen que no les gusta después de la primera vez... dentro de 25 años el cónyuge de su hijo se lo agradecerá”.

De inmediato, el clip superó el 1.6 millones de vistas con reacciones muy duras contra Matt, pero también hacia Brianna, asegurando que es muy servil con el sujeto: “esto es un asco serio”, “la forma en que lo acabas de servir en su mano en el sofá”, “ese es su hijo adulto, no un compañero en los desafíos de la vida”, “no veo el problema en dejarlo morir de hambre”, “espero sea broma, mi esposo podría comer aire”.

La respuesta de Brianna

La ola de críticas en el video viral provocó que Greenfield respondiera con otro video donde prepara macarrones con queso que entrega a su esposo, quien esta vez mira a la tiktoker a los ojos. De inmediato, recibió una reacción similar de parte de su comunidad.

“Tenía la sensación de que el video agitaría algunas plumas, pero no esperaba que explotara como lo hizo.... y a veces pongo subtítulos sarcásticos o exagero la historia solo por diversión, siempre es interesante ver cómo reacciona la gente a estos videos, positivo o negativo”, dijo Brianna a Today.

“Siempre hay una persona detrás del video”

En ese sentido, aseguró que lo único que hacía es compartir un momento durante la cena en su casa: “preparé salmón frito para la cena de noche, sabiendo que mi esposo no es fanático de ese pez, mencioné que planeaba hacer nachos más tarde... eran nachos aprobados por Matt con solo chips de pollo, carne y queso. Es aburrido, lo sé, es muy quisquilloso”.

De hecho, Brianna confesó que en el pasado recibió comentarios similares sobre su esposo y que este llegó a leer los que lo mencionan: “mi esposo y yo estamos entretenidos con todo el asunto en este momento... tenemos un excelente sentido del humor y sabemos la verdad, que es un esposo maravilloso y aún mejor padre. No necesitamos la validación de los comentarios de TikTok”, dijo.

“Solo quiero que recuerden que siempre hay una persona detrás del video y que ese alguien puede leer lo que estás comentando”, sentenció a Today.