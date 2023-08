Una joven latina utilizó su cuenta de TikTok para explicar paso a paso el trámite que realizó para obtener el parole humanitario, permiso temporal para que una persona ingrese a los Estados Unidos por una razón humanitaria. Tras obtener este documento, la usuaria, oriunda de Nicagarua, pudo conseguir su permiso de trabajo y el número de seguro social, indispensables para empezar a trabajar en la nación norteamericana.

Según contó Fer Gonzalez, identificada en la mencionada red social como @lifewithferg, recibió el formulario a principios de 2023. Un par de semanas después, a ella y a su patrocinador les llegó un correo sobre los siguientes pasos a realizar. Posteriormente, se le notificó que el pedido había sido aprobado.

“Yo estuve en el proceso de permiso de trabajo por 78 días; luego me llegaron tres cartas”, dijo la joven, en referencia a los papeles que incluían el permiso de trabajo, la credencial de esta y el número de seguro social. “Esto lo tienen que guardar bajo candado, cuiden mucho esas tarjetas”, recomendó.

Así, pasó a explicar que, antes de iniciar con el proceso, se deben cumplir con todos los requisitos necesarios. Fer aplicó al parole especial para ciudadanos de Nicaragua, Cuba, Haití y Venezuela. Asimismo, se debe comprobar que el patrocinador sea apto. “Debe tener los recursos económicos para pedirte”, explicó.

Luego, el peticionario debe enviar el Formulario I-134A. Una vez que las autoridades migratorias den el visto bueno, se deben seguir las indicaciones señaladas, como escanear el pasaporte del extranjero en la aplicación CBP One. Posterior a eso, se debe esperar respuesta. “A mí me mandaron una notificación de que fue aprobado, junto con la autorización para poder viajar”, señaló la nicaragüense.

Finalmente, la chica compartió algunas recomendaciones referidas a lo que se debe hacer una vez que el permiso es aprobado, haciendo hincapié en que se tienen 90 días para llegar a EEUU.

Qué hacer al llegar a Estados Unidos

“Me bajé del avión, hice mi fila en migración y le comenté: ‘Yo vengo con parole’... Me pidió mi autorización, mi identificación y me pasó a otra habitación”, comentó, sobre el momento en que llegó a la frontera.

“Me pidieron la dirección de mi patrocinador y su número de teléfono... ya después me pasaron a otro cuarto y me tomaron las huellas. Ahí me dijeron ‘bienvenida a EE.UU.’ y me dejaron ir”, añadió.

Finalmente, la joven reveló que el permiso de trabajo y el número de seguro social deben ser tramitados y no se entregan por defecto. “Entré a mi cuenta de Uscis y ahí apliqué para el Formulario I-175. Entonces me preguntaron si también quería el seguro social”, afirmó.

Además, resaltó la importancia de llevar a cabo todo el proceso de forma transparente. “Cuando lleguen, comiencen a hacer todo legal, tramiten sus documentos oficiales”, concluyó.

¿Cómo emigrar a Estados Unidos desde Perú?

Para viajar a Estados Unidos desde Perú necesitas la documentación necesaria que te permitirá ingresar a la nación norteamericana. Estos son: pasaporte vigente y VISA americana vigente, señala el portal Assist Card.

Conoce a continuación el paso a paso para obtener una VISA americana:

Llenar el formulario DS-160. Es un formato que puedes completar de manera online con tus datos personales para solicitar la visa.

Es un formato que puedes completar de manera con tus datos personales para solicitar la visa. Realizar el pago de arancel de solicitud de visa (MRV). Tiene un costo de 160 USD y es una tarifa de “visa legible por máquina” para validar la solicitud.

Tiene un costo de 160 USD y es una tarifa de “visa legible por máquina” para validar la solicitud. Agendar una cita en la embajada. A partir de mayo del 2022, la Embajada de EE.UU. en Lima puso a disposición una fila virtual a fin de agilizar el proceso.

A partir de mayo del 2022, la Embajada de EE.UU. en Lima puso a disposición una fila virtual a fin de agilizar el proceso. Presentarse a la entrevista consular. No olvides que el trámite es presencial y personal, por lo que deberás acudir a la hora programada.

No olvides que el trámite es presencial y personal, por lo que deberás acudir a la hora programada. Recibir su visa americana. Si la solicitud ha sido aprobada, anexarán la visa a tu pasaporte.

Video recomendado

Si eres una de las personas que está interesada en viajar a Estados Unidos, mira AQUÍ los pasos que necesitas seguir para solicitar la visa.