Dos adolescentes que fueron novios en la escuela secundaria en la década de los 50 se separaron después de unos años y no se vieron hasta hace poco más de un año. Ahora, Caroline Reeves y Eddie Lamm son recién casados y comparten un amor que está floreciendo 63 años después de que se conocieron. Su historia se ha hecho viral en Estados Unidos.

“Nos sentimos jóvenes otra vez”, dijo Caroline a CBS News, quien cumple 82 años este jueves. “Cuando tienes 80 años, no tienes que envejecer”, señaló. “Mantenemos nuestras mentes activas y estamos activos y nos divertimos y reímos y bromeamos y solo queremos vivir tanto tiempo, la mejor vida que podamos vivir”.

En 1956, Elvis sonaba en las rockolas y el presidente Dwight D. Eisenhower estaba en la Casa Blanca, mientras que Caroline y Eddie estaban enamorados. “Una vez que la vi, todo terminó”, dijo Eddie, que ahora tiene 85 años. Caroline pensó que era el chico más lindo del campus.

La única comida que él le compró en ese entonces fueron papas fritas y Coca-Cola, pero no era una cena elegante lo que estaba buscando. Tenía los ojos puestos en un anillo de clase de secundaria y todo lo que significaría.

“Era un anillo de compromiso”, dijo. “Y yo era el tipo de persona que se habría comprometido con él por el resto de su vida con ese anillo”. Pero ella no recibió el anillo, al menos no aquel entonces.

Perdieron el contacto

Eddie había puesto sus miras altas, uniéndose al Cuerpo de Entrenamiento de Oficiales de la Reserva (ROTC) en la University of Tennessee ubicada en Knoxville, Tennessee 37996, Estados Unidos, con el sueño de volar aviones en la Fuerza Aérea de Estados Unidos. Era el último año de secundaria de Eddie y no pudo encontrar las palabras para despedirse como es debido, así que no lo hizo.

“Nos detuvimos en su camino de entrada y le dije: ‘¿Puedo besarte?’ Entonces le di un beso de buenas noches, sin saber que esa sería la última vez que la besaría en 64 o 65 años”, contó Eddie.

Caroline Reeves y Eddie Lamm en los años 50s. (Foto: CBS Mornings / YouTube)

Caroline dijo que no siguió con “¿Puedo invitarte a salir? ¿Podemos ir al cine? ¿Puedo volver a verte antes de irme?”. “Abrí la puerta del auto y salí de ese auto y subí corriendo los escalones y cerré la puerta y subí las escaleras y lloré toda la noche”, dijo. “Eso fue todo”.

Sus vidas entonces siguieron caminos muy diferentes. Se convirtió en Miss Nashville en 1959. Dos años después, en 1961, se casaron con otras personas. Caroline se casó con Charles Wallace y Eddie se casó con Polly Piper.

Eddie pasó 21 años volando los KC-135 de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, Caroline viajó por el mundo, fue diseñadora de interiores, redactora de artículos en revistas y escribió tres novelas.

Reiniciaron su romance

En diciembre de 2021, la esposa de Eddie, Polly, la madre de sus dos hijos, murió de ELA o enfermedad de Lou Gehrig. Habían estado casados 60 años, y en los últimos años de Polly, Eddie fue su cuidador.

Después de que el matrimonio de Caroline con Charles terminó en la década de 1980, se casó con un hombre llamado George Kennedy, quien murió en 2001.

Eddie dijo que se preguntó “todo el tiempo” a lo largo de su vida cómo estaba Caroline, y ella dijo a CBS News que también se preguntaba cómo estaba él.

En abril de 2022, Eddie vivía en California y Caroline en Nashville. “De repente, algo me golpea. Dije: ‘Tengo que llamarla’”, dijo Eddie. Lo intentó nueve veces antes de finalmente lograrlo.

“Después del segundo día, fue cómodo. Fue natural. Para el tercer día, esa tercera noche, me dijo que todavía me amaba. Y supe que mi vida había cambiado. Y luego, a la mañana siguiente, me llamó y me dijo , ‘Me disculpo por haber sido tan atrevido anoche’”, contó.

Pero su confesión de amor era lo que Eddie quería escuchar, y voló a Nashville para verla. Esta vez, ella estaba en el asiento del conductor. Cuando fue a buscarlo, no se alejaron demasiado del aeropuerto, al principio.

“Él asomó la cabeza en mi auto y yo simplemente... me dejó sin aliento”, dijo Caroline. “Nunca había visto algo así en toda mi vida. Simplemente no puedo ni explicarlo. Así que salí del estacionamiento, zum, zum, zum, di la vuelta y encontré el estacionamiento de FedEx. Y fue el almacén. Estaba cerrado por la noche y tenían todas estas luces de seguridad. Y salí y salté alrededor y nos abrazamos y besamos... y recuerdo mirar hacia las luces de seguridad y los insectos se arremolinaban por todas partes”.

63 años después, se casaron

Después de que Eddie llegó a Nashville, esperó cinco días antes de pedirle que se mudara con él a California. Tres meses después, a la edad de 84 años, hizo la pregunta.

Eddie Lamm y Caroline Reeves se casaron. (Foto: CBS Mornings / YouTube)

Había planeado darle el anillo de su madre, pero Eddie dijo que era demasiado valioso y que debería guardarlo para uno de sus nietos. En cambio, ella quería el anillo de su clase de secundaria y él se lo puso en el dedo.

Ella calificó de “milagroso” que encontraran a su amor nuevamente. La historia de Caroline Reeves y Eddie Lamm fue dada a conocer por el periódico The Tennessean, ubicado en 1801 West End Ave Nashville, Tennessee, Estados Unidos.