Sheila Pugh, como cada seis meses, revisó su estado crediticio y al ver que ciertos números e información que no concordaban se dio cuenta de lo peor: que alguien le robo su identidad, por lo que ahora, muy a su pesar, hasta que no se aclare su caso con las autoridades, se siente obligada a asumir algo que ella asegura nunca hizo.

“Reviso mi crédito cada 6 meses o trimestre”, dijo Sheila a Justin Gray, investigador de consumidores de Channel 2, a quien recurrió luego de acudir a las agencias Equifax y TransUnion para decirles que la factura de 16 mil dólares por un alquiler no pagada no le pertenecía.

La mujer oriunda de Atlanta, Estados Unidos, reveló que se comunicó con el cobrador de deuda, quien le dijo que esta estaba a nombre de Invitation Homes, que es una empresa de alquileres que funciona en el área metropolitana de dicha ciudad del estado de Georgia.

Mira aquí el video viral

La casa en la ciudad donde nunca vivió

Asimismo, de acuerdo a las mencionadas instituciones, las facturas no pagadas datan de 2020 y 2021 en una casa ubicada en McDonough que la habrían alquilado a Pugh, pero el problema viene cuando ella asegura que nunca realizó dicha renta.

“Nunca viví en McDonough. No conozco a nadie allí, soy dueña de mi propia casa en Powder Springs. He vivido allá cinco años, así que no tengo motivos para alquilar una casa en ese sitio”.

La deuda sigue a su nombre

Desesperada como mortificada, nuestra protagonista envió un informe policial tanto a Invitation Homes, las agencias de crédito y el cobrador de deudas explicando que lo suyo era un caso de fraude de identidad, pero hasta el momento la deuda sigue a su nombre, con su puntaje crediticio bajó en más de 100 puntos: “ahora parece que soy responsable de algo que no he hecho”.

Ante la delicada situación, un portavoz de Equifax recomendó a Sheila, como a cada víctima de robo de identidad, que congele su crédito, a la vez de presentar una disputa; la mujer asegura hizo ambas cosas, pero que la agencia mantiene la deuda a su nombre.

Síguenos en nuestras redes sociales: