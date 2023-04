Mediante las redes sociales, hemos conocido diversos testimonios de personas que dejaron sus países de origen buscando mejores oportunidades en el extranjero. Ya sea por una cuestión académica o laboral, son muchos quienes lo dejan todo con tal de tener un futuro mejor.

Hace poco, se dio a conocer el caso de Franco Presti, un joven argentino de 23 años que, apenas obtuvo su título en medicina en 2022, decidió migrar a Estados Unidos buscando mejorar su estilo de vida.

Sin embargo, el profesional asegura que, conforme fueron pasando los meses, se dio cuenta de que la vida en Norteamérica no era para él. “Estando afuera pude entender lo maravilloso que es la Argentina y muchas veces uno no se da cuenta”, indicó en conversación con el medio Todo Noticias.

La historia de Presti se volvió viral luego de contar en un video de TikTok que, tras graduarse como médico, empezó a trabajar lavando platos en EE.UU. por 3 mil dólares al mes. Señaló que, de sus ingresos, utiliza 700 para sus gastos fijos y que el resto lo puede ahorrar.

El joven afirma que, aunque ello le daría la oportunidad de gozar de una buena vida en el futuro, no cambiaría la forma de vida de la Argentina “ni por toda la plata del mundo”.

Relato viral de joven argentino que trabaja lavando platos en EEUU

“Yo era la primera persona que se quería ir del país. Toda mi carrera y todo lo que hice fue en base a irme. Pero, la única forma de darte cuenta si esto es para uno o no es yéndote”, aseguró. Asimismo, expresó que “emigrar tampoco es tan fácil”.

“Afuera pesa mucho lo social, la cultura, los amigos, la rutina, no hacer lo que a uno le gusta y entre tantas otras cosas que de a poco te van cambiando las ideas, no todo es tan malo en la Argentina como creemos”, agregó.

“Acá te podés comprar lo que querés, me puedo armar un departamento de acá a un mes con lo que pude ganar, pero ¿para qué querés un departamento hermoso si no tenés con quién juntarte a tomar unos mates?”, continuó, indicando que no se siente del todo cómodo con la cultura estadounidense, la cual es muy diferente a la argentina.

“Quizás llegas al trabajo y tus compañeros ni te saludan, no porque sean mala onda, sino porque no se acostumbra a saludarse y socializar como se hace en la Argentina. No existe eso y pesa muchísimo”, admitió.

Franco concluyó su testimonio señalando que prefiere estar en su país, con su cultura y amigos, a estar ganando “una fortuna en un país donde no se siente cómodo”.

Indicó que, a pesar de que le dieron la oportunidad de renovar su empleo por dos años, él se negó y decidió volver a su país.

“Ya tengo mi pasaje de vuelta, ahora, en abril, no veo la hora de estar sentado en el avión”, sentenció.

¿Cómo migrar a Estados Unidos desde Perú?

Para viajar a Estados Unidos desde Perú necesitas la documentación necesaria que te permitirá ingresar a la nación norteamericana. Estos son: pasaporte vigente y VISA americana vigente, señala el portal Assist Card.

Conoce a continuación el paso a paso para obtener una VISA americana:

Llenar el formulario DS-160. Es un formato que puedes completar de manera online con tus datos personales para solicitar la visa.

Es un formato que puedes completar de manera con tus datos personales para solicitar la visa. Realizar el pago de arancel de solicitud de visa (MRV). Tiene un costo de 160 USD y es una tarifa de “visa legible por máquina” para validar la solicitud.

Tiene un costo de 160 USD y es una tarifa de “visa legible por máquina” para validar la solicitud. Agendar una cita en la embajada. A partir de mayo del 2022, la Embajada de EE.UU. en Lima puso a disposición una fila virtual a fin de agilizar el proceso.

A partir de mayo del 2022, la Embajada de EE.UU. en Lima puso a disposición una fila virtual a fin de agilizar el proceso. Presentarse a la entrevista consular. No olvides que el trámite es presencial y personal, por lo que deberás acudir a la hora programada.

No olvides que el trámite es presencial y personal, por lo que deberás acudir a la hora programada. Recibir su visa americana. Si la solicitud ha sido aprobada, anexarán la visa a tu pasaporte.