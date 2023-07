Una madre generó toda una polémica en línea al compartir por qué decidió no ceder su asiento junto a la ventana a otra madre en un vuelo reciente. Tammy Nelson, de Ohio, Estados Unidos (USA), obtuvo casi 6.000 comentarios en un video de TikTok que publicó este mes describiendo lo que sucedió en un vuelo de Cincinnati a San José, California. El video es viral en las redes sociales.

“¿Qué harías?”, escribió Nelson en el video viral, que tiene más de 2,9 millones de visitas. “Me subí al avión y una mujer estaba sentada en mi asiento y cuando se lo mencioné, dijo: ‘Oh, ¿quieres sentarte aquí? Pensé que podríamos cambiar porque estos son mis hijos’ (señala el dos asientos junto al mío).”

Nelson le dijo a Good Morning America que le dijo a la mujer que estaría feliz de cambiar de asiento con ella si tuviera un asiento junto a la ventana, que es lo que Nelson había reservado a propósito en el vuelo.

“Siempre elijo un asiento junto a la ventana porque me mareo durante el despegue y el aterrizaje si no puedo mirar por la ventana”, dijo Nelson. “Y luego, la segunda razón es que no duermo mucho, por lo que generalmente me gusta poder dormir en el avión y estar en el asiento de la ventana obviamente te brinda la oportunidad más fácil de hacerlo”.

Según Nelson, la mujer que quería cambiar de asiento con ella tenía un boleto para el asiento del medio en la fila detrás de sus hijos, que Nelson se negó a aceptar. En ese momento, la mujer se trasladó a su asiento designado en la fila detrás de Nelson y los dos niños, que Nelson estimó que tenían entre 11 y 15 años.

“Ella no estaba feliz. No era como una pelea, pero recogió sus cosas a regañadientes y resopló y resopló y volvió a su asiento”, recordó Nelson. “Luego continuó quejándose en voz alta a la persona que estaba a su lado”. Nelson dijo que el resto del vuelo transcurrió sin incidentes y que los dos niños que estaban sentados junto a ella parecían estar bien durante todo el vuelo.

Dijo que decidió publicar sobre su experiencia en TikTok porque pensó que podría contarse. Ella dijo en esas redes sociales que trata de darles a sus seguidores una mirada detrás de escena de su vida como directora ejecutiva y fundadora de una empresa de joyería, un papel que, según Nelson, requiere muchos viajes.

Nelson explicó que en este vuelo viajaba a San José para una presentación, para la cual sintió que necesitaba prepararse. “Dormí 90 minutos la noche anterior a esta gran presentación que tenía que dar una vez que llegara a mi destino”, dijo. “Me dije a mí mismo: ‘Tienes que cuidarte. Necesitas dormir en este vuelo. Elegiste el asiento con anticipación. Quédate con el asiento’”.

Entre las miles de personas que comentaron el video de Nelson se encontraban otros padres, muchos de los cuales dijeron que la mujer que pidió cambiar los asientos con Nelson debería haber reservado asientos juntos para ella y sus hijos. “Madre de 3 aquí... Nunca hubiera preguntado. ¡Los reservo juntos o busco otro! Sabías dónde están los asientos cuando los compraste”, escribió una usuaria.

“Somos una familia de 6 y reservamos 3 y 3 juntos. Necesitan reservar sus vuelos correctamente. Pagaste tu asiento, así que decides qué hacer”, dijo otro. “Así que sus hijos recibieron una buena lección sobre cómo planificar con anticipación”, escribió otro comentarista. “Ojalá le hubieras dicho que hiciera que sus hijos intercambiaran asientos con las personas en su fila”.

Otros comentaristas pidieron compasión y señalaron que tal vez la mujer que le pidió a Nelson que cambiara de asiento no pudo reservar tres asientos juntos. “¿Tal vez ella consiguió los últimos tres asientos disponibles?”, escribió un usuario, y agregó sobre las edades de los niños: “Sus hijos tenían la edad suficiente para sentarse solos. Podría ser diferente si tuvieran menos de 7 años. O niños pequeños”.

Nelson señaló que usó su estatus en la aerolínea, en la que vuela con frecuencia, para reservar su asiento. Dijo que en otros casos, en diferentes aerolíneas, paga las tarifas adicionales requeridas para reservar un asiento junto a la ventana.

También explicó que si los niños a su lado hubieran sido mucho más pequeños, habría aceptado la solicitud de la madre de cambiar de asiento. “Ciertamente, si fueran niños pequeños, habría cambiado y habría dejado de lado mis propias necesidades y dejado que esta madre se hiciera cargo de estos niños pequeños”, dijo Nelson, cuyos propios hijos tienen edades de 15, 20 y 24 años.

