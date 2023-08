Una pareja del Área de la Bahía de San Francisco, California, Estados Unidos, se perdió el concierto de Taylor Swift en Santa Clara la semana pasada después de confundir las fechas. El video viral de la historia se ha hecho mediático al punto de aparecer en los medios locales.

Bear Silber, residente de Oakland, le dijo a ABC7 News cómo se presentó al espectáculo del sábado en el Levi’s Stadium, solo para darse cuenta de que había comprado boletos para el viernes.

“Sabía que los boletos eran legítimos, en realidad los compré a través de Ticketmaster, así que no tenía una excusa sobre si era una estafa o no. Miré mi teléfono y fue cuando vi el viernes, ‘ohhh, esto no va a ser una noche divertida’”, dijo Silber.

A pesar de la confusión, Silber explicó cómo trató de arreglar las cosas para su esposa.

“Y estaba pensando en eso y pensé, sabes qué, por el resto de mi vida, o al menos nuestro matrimonio, dependiendo de cuánto tiempo sea, tendré que vivir con esto”, dijo Silber. “No podría tener la culpa de eso”.

LE SALIÓ CARO EL ERROR

Silber terminó pagando alrededor de $2,600 por boletos para uno de los espectáculos de Taylor Swift en Los Ángeles esta semana. Pero, por motivos de trabajo, no ppodrá estar allí.

“No puedo ir, pero una de sus mejores amigas la acompañará a Los Ángeles”, dijo Silber.

Por otro lado, Taylor Swift anunció que agregará más fechas de espectáculos a su gira por América del Norte en Miami, Nueva Orleans, Indianápolis y Toronto.

