Una mujer fue al estadio a disfrutar de un partido de beisbol; durante el cotejo sacó su celular para hacer un video, pero en medio de la grabación aparecieron dos chicas que arruinaron su momento con gestos desagradables que se hicieron viral, ganándose el repudio en TikTok, pero ellas niegan haber tenido un comportamiento hostil.

Jackie Bonita (@jackielabonita) asistió al estadio para presenciar el partido en Houston, Texas, Estados Unidos, por lo que decidió grabar material para su canal, pero mientras lo hacía notó que dos chicas gradas más arriba se burlaron de ella, haciendo muecas, sacando el dedo medio, gritando insultos para que la tiktoker los escuchara con claridad.

En un momento, una de las agresoras sacó su celular, aparentemente, estaba grabando a Jackie, generando un momento más que incómodo: “mira cómo desaparece mi confianza después de que estas chicas aleatorias se burlen de mí por tomarme fotos”, dijo en el video viral.

Mira aquí el video viral

Jackie se sintió cohibida

“Por favor, sé amable”, se lee en la leyenda del clip, además de agregar que se sintió muy cohibida al notar que se estaban burlando de ella en su cara, por lo que su testimonio se volvió viral superando los 48 millones de vistas y, por raro que parezca, desactivó los comentarios.

El video tuvo tal repercusión que incluso algunos famosos reaccionaron, como fue el caso de la rapera Cardi B, lo que llevó a las bully a grabar una respuesta (hoy eliminada) donde negaban las imputaciones de Jackie, aduciendo que se trataban de meras “acusaciones falsas”.

Responden las bully

“Hola chicos, estas son Liz y Alondra, y estamos aquí para contarles nuestra versión de la historia... cuando nos sentamos, había un señor mayor grabándonos, lo que nos incomodó mucho... el movimiento fue dirigido hacia la cámara, porque su esposo la había estado grabando durante unos 5 a 10 minutos, lo que nos incomodó”, alegaron.

“Reconozco que mi comportamiento fue inapropiado, pero tengan en cuenta que cualquier mujer en un área pública se sentiría acosada, especialmente, porque este hombre mayor nos estaba grabando”.

E insiste que fueron acosadas en Internet tras el video viral: “ambas recibimos amenazas de muerte, la gente nos dice que nos matemos. Cosas horribles. No creo que nuestra seguridad deba ponerse en riesgo por algo que estuvo fuera de contexto y mal interpretado. No la estábamos imitando. Nada de lo que dijimos pudo arruinar su autoestima. Sí, no reímos ¿y qué?”.

Recibe apoyo en TikTok

Sin embargo, Jackie recibió mucho apoyo de parte de su comunidad: “te merece todo lo bueno, Jackie, te queremos”, “la vibra tan bonita que transmite esta chica, te amamos, reina”, “eres demasiado dulce, la mayoría de los que hemos sufrido bullying no perdonamos tan fácilmente”, “eres tan bonita por dentro como por fuera”, “tienes luz propia, por eso, donde sea que estés les molesta el brillo a algunas y quieren apagarlo”, “el mundo entero necesita personas como tú, Jackie”.