Terminar una relación de gran cantidad de años suele ser doloroso para ambas partes, pues no es fácil dar por finalizado una etapa de enamoramiento que presenta grandes recuerdos. En algunos casos, la expareja no mantiene comunicación después de la radical decisión, pero otros deciden seguir en contacto; no obstante, lo que vivió una mujer de Estados Unidos ha generado sorpresa ante el “regalo de despedida” que le entregó su última pareja. Hoy en Mag, te contaré más información sobre este momento viral.

Rachel (@self_daily_love) es aquella mujer que decidió poner punto final a su relación de 7 años. Ella consideraba que aquellos momentos felices que sintió en un principio, se diluyeron conforme transcurría el tiempo. Es más, la confianza cambió radicalmente ante las actitudes de su exnovio.

Es así que este hombre aceptó terminar esa linda etapa de enamorados, pero no dudó en darle un último recuerdo para que lo tenga presente en su vida. No fue un accesorio costoso o cosas por el estilo; por el contrario, generó una gran sorpresa en la joven mujer americana.

Ante este obsequio, la creadora de contenido decidió mostrarlo a sus seguidores. ¿De qué trataba? En el proceso de abrir este regalo, presenció un singular mensaje que decía “Sé que ya no me amas, ámate a ti mismo ahora” y finalmente visualizó una llamativa obra titulada “Fall in Love with Yourself.

Los usuarios no apoyaron este detalle

Al enseñar el regalo que entregó el exnovio a Rachel, gran cantidad de usuarios no se sintieron conforme con ellos y revelaron que se trataría de un acto de manipulación, pero otros estimaron que se trata de un lindo gesto. Se aprecia a comentarios como “Recupéralo”, “¡Esa es tu alma gemela”, “Lloraría si mi ex hiciera eso” y más.

