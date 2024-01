La emotiva historia de Joshua Cooper y su padre, Craig Allen Cooper, se ha vuelto viral después de que el joven fuera aceptado en la prestigiosa Clive Davis Institute of Recorded Music de la New York University (NYU). El muchacho de Estados Unidos estaba junto a su padre revisando los resultados de sus exámenes cuando ambos se enteraron del feliz desenlace.

En un giro emocional, Craig Allen Cooper expresó su inmenso orgullo tras enterarse de que su hijo, Joshua Cooper, había sido aceptado en la Clive Davis Institute of Recorded Music de la NYU, su escuela soñada. La noticia fue compartida en un video de TikTok que capturó las reacciones intensas de padre e hijo al recibir la buena nueva.

El video muestra a los dos mirando fijamente la pantalla de una computadora portátil, verificando si Joshua había sido aceptado. Una vez que leyeron la buena noticia, Craig Cooper comenzó a saltar y gritar emocionado, mientras Joshua se mostraba visiblemente emocionado.

En una entrevista con Good Morning America, Craig Allen Cooper compartió su alegría y emoción. “Cuando vi ‘Felicidades’, me volví loco, porque no hay forma de que digan, ‘Felicidades, no te aceptamos’”, dijo el orgulloso padre de cuatro hijos. “No podría estar más orgulloso. No hay palabras. Hay una emoción profunda. Realmente estoy muy orgulloso de mi chico”.

La familia Cooper reveló que, después de la grabación, continuaron llorando de felicidad. Craig Cooper señaló que descubrieron sobre una beca significativa que Joshua había obtenido, agregando un elemento aún más emocionante a la celebración.

Joshua Cooper compartió que este momento especial fue el resultado de una larga espera y de su elección consciente de descubrir el resultado de su solicitud con su familia. “Habían anunciado esa mañana que las aceptaciones se conocerían ese día... Estaba trabajando en ese momento, así que decidí simplemente dejar mi teléfono en mi automóvil y ni siquiera lo saqué de la guantera conduciendo a casa porque quería descubrirlo con mi familia”, recordó el estudiante de Independence High School.

Ingresó a la universidad de sus sueños

El joven de 18 años, que ha sabido desde los 14 años que la NYU era la universidad de sus sueños, se enamoró del campus durante una visita con su hermana mayor. Después de descubrir el programa del Clive Davis Institute cuando tenía 15 años, decidió presentar su solicitud a través del proceso de decisión temprana.

Hoy en día, Joshua escribe, canta y lanza sus propias canciones originales, pero su verdadera pasión es la producción musical. Planea obtener una licenciatura en bellas artes en música grabada.

El padre, Craig Cooper, expresó su entusiasmo por ver a su hijo embarcarse en un nuevo capítulo y perseguir sus sueños. “Él va tras ello y creo que es un mensaje para el mundo y un ejemplo para el mundo, sabes, ve tras ello. Te vas a caer muchas veces, pero él sigue levantándose y persiguiéndolo, y estoy tan emocionado y feliz por él”, comentó.

