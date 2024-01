El viernes 5 de enero pasado, un vuelo de Alaska Airlines de Portland a Ontario vivió un incidente inusual al perder una de sus puertas de emergencia después del despegue. Aunque no hubo heridos, la FAA tomó medidas precautorias y ha puesto en tierra todos los Boeing 737 Max, afectando a más de 300 vuelos de Alaska Airlines y United Airlines.

Entre los miles de pasajeros afectados, una pareja a solo un día de su boda quedó atrapada en este caos aéreo. La usuaria de TikTok @officialemmadegs compartió su desventura en un video que rápidamente se volvió viral, destacando las complicaciones que enfrentaron.

Con el vuelo cancelado, las opciones para la pareja eran escasas, y solo una posibilidad se vislumbraba como una solución viable para llegar a tiempo a su boda. A pesar de la renuencia inicial, decidieron abordar un vuelo programado para las seis de la mañana. Sin embargo, la tragedia no acabó ahí; sus asientos estaban en lista de espera, sin garantía de embarque.

La novia, visiblemente angustiada, compartió en redes su incredulidad ante la situación: “La gente me decía que algunas cosas saldrían mal la semana de la boda, pensé que serían problemas como la falta de flores, cosas con las que pudiera lidiar, pero no que no pudiera llegar a mi boda”.

A tiempo para la boda

A pesar de las probabilidades en su contra, la pareja logró llegar a tiempo para su boda. No obstante, la odisea no terminó allí; tuvieron que tomar vuelos separados y ocupar los últimos asientos disponibles, añadiendo más tensión a lo que debería haber sido uno de los días más felices de sus vidas.

La preocupación no se limita solo a la pareja. Cuatro de sus invitados también tuvieron que reprogramar sus vuelos debido a las cancelaciones, agregando un estrés adicional a un evento que debería estar lleno de alegría y celebración.

La historia de esta pareja ha dado la vuelta al mundo en cuestión de horas. El video acumuló más de un millón de reproducciones y desencadenó una avalancha de comentarios solidarios y reflexivos.

“Volar la noche anterior es una locura. Y la mayoría de tus invitados probablemente tampoco asistirán entonces”, “Alguien se equivocó al decirte que volaras el día antes de tu boda, especialmente en pleno invierno”, “¡Rezo para que tengas la boda más fantástica y disfrutes cada parte de este fin de semana!”, “¡Todo en esta boda es un desastre! Te deseo la mejor suerte en el matrimonio”, fueron algunos de los comentarios en TikTok.

