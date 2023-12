En medio de la celebración de Navidad de su familia, una madre de cinco hijos compartió recientemente un video en TikTok que mostraba su calcetín navideño vacío, desencadenando una avalancha de comentarios y reflexiones sobre la importancia de los gestos pequeños en el matrimonio.

Aubree Jones, madre de cinco hijas, decidió enviar un mensaje a otros padres, especialmente a los esposos, sobre la importancia de hacer algo extra por sus parejas como una forma hermosa de demostrarles que se preocupan por ellas.

El clip de 30 segundos, grabado hace dos años por el esposo de Jones, Josh Jones, se ha vuelto viral, acumulando casi 12 millones de vistas y más de 28,000 comentarios y sigue sumando.

“Lo publiqué porque pensé, ‘bueno, esto debe ser algo común’. Sé que hay mamás que llenan sus propios calcetines o que están vacíos”, comentó Aubree Jones en una entrevista con Good Morning America.

“La razón por la que hice el video fue simplemente, un poco va un largo camino. Llena el calcetín con algunos calcetines, bálsamo labial y dulces. Es solo una manera de mostrar que te importa tu esposa”, añadió.

En el video, Josh Jones explica cómo las cinco hijas de la pareja, Trendy de 11 años, Zaylee de 9, Sunny de 7, Truly de 5 y Journey de 1, e incluso su hermano menor Golden, tenían sus calcetines navideños llenos de golosinas, pero el de su esposa estaba vacío.

“De repente, veo el calcetín vacío en el sofá y pienso, ‘oh no, ¿qué he hecho?’”, relató Josh Jones a GMA. “Porque en los últimos 10 años o nueve años, su calcetín nunca había estado vacío así. Nunca había visto algo así porque ella misma lo llenaba. Y de repente pensé, ‘oh no, esto parece muy mal. Me hace ver muy mal. Es un poco gracioso lo mal que se ve, lo patético que se ve. Así que simplemente saqué la cámara”.

Aunque Aubree Jones dijo que parecía “triste y sola” en el video, no le molestó particularmente tener el calcetín navideño vacío.

“Me había quedado hasta tarde llenando los calcetines de todos... estaba cansada”, recordó la madre. “Y simplemente estaba sentada, disfrutando de su felicidad y su emoción en Navidad”.

Los usuarios de redes sociales continúan comentando el breve video con diversas reacciones, y aunque la pareja, que lleva más de 12 años casada, dice que no les sorprendió que su video se volviera viral, algunas de las reacciones más fuertes sí lo hicieron.

“No esperábamos que la gente se enfureciera tanto, hasta el punto en que decían, ‘deberías divorciarte de este hombre’. Como, ‘la niña pequeña dentro de ella está tan herida’”, dijo Josh Jones. “Nos reíamos todo el tiempo porque pensábamos, ‘Dios mío, eso no somos nosotros. No es así como nos sentimos’”.

No obstante, Josh Jones dijo que desde entonces ha comenzado a llenar el calcetín navideño de su esposa en los años posteriores y este año, para un toque humorístico adicional, planea llenar uno gigante “hasta el borde” con “muchas cajas, muchas cosas”.

Aubree Jones dijo que con su video viral de “stockinggate”, como la pareja lo llama, espera que sirva como un recordatorio para que las parejas hablen si algo les molesta.

“Una pequeña cosa como esa no es motivo de divorcio ni de desgarrar a una familia. Pero realmente es una pequeña cosa que puede marcar la diferencia y mostrar que te importa”, dijo.

“Mi intención [era] simplemente ayudar a crear conciencia de que muchos hombres simplemente no se dan cuenta. Y está bien darles gracia y está bien trabajar en tu matrimonio y comunicarte y hablar cuando necesitas algo”, continuó.

“Estas pequeñas cosas consideradas que puedes hacer por tu cónyuge, creo que es lo que hace que los matrimonios perduren, al hacer esas pequeñas cosas extra”, añadió Josh Jones.

