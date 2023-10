La vida de Richard Marsh, un veterano de la Marina de los Estados Unidos de Cleveland, Ohio, se vio alterada por un diagnóstico que cambió su destino: cáncer de páncreas y de hígado en etapa 4. En medio del impacto de esta devastadora noticia, Marsh expresó un último deseo que llevaría consigo hasta sus últimos momentos en este mundo: quería escuchar el emotivo sonido de las gaitas en su propio funeral.

Entre las dificultades y los inevitables momentos emotivos que enfrentó con su hija Stacey Dombalis, los detalles del funeral se convirtieron en una de las conversaciones más profundas y conmovedoras entre padre e hija. A pesar de las “discusiones difíciles”, como las describió Stacey, ambos comprendieron la importancia de respetar los deseos de Richard en sus momentos finales.

“Él dijo: ‘Por supuesto, quiero gaitas’”, dijo Dombalis. “Y no pude dormir esa noche pensando en eso. Pensé: ‘Dios, ¿qué puedo hacer para que podamos tener un poco de felicidad y disfrutar algo en lugar de todas estas conversaciones tristes y duras?’ Y pensé: ‘Me pregunto si podría encontrar un gaitero’”

Con determinación y amor, Stacey se propuso cumplir la solicitud de su padre. Aunque su salud se deterioraba rápidamente, no se detuvo hasta que Richard pudo experimentar la melodiosa y emotiva música de las gaitas que marcó su vida y su tiempo en la Marina.

Dombalis dijo a USA Today que le recuerda sus años en el servicio. Buscó en un mercado de vendedores, The Bash, a alguien que pudiera darle una serenata a su padre al día siguiente. Michael Crawley, un músico cuya familia entera ha tocado la gaita durante generaciones, respondió al llamado. “Ya sea que invoque sentimientos felices o momentos tristes o sombríos, es música, nos conecta y nos mantiene en marcha”, dijo Crawley.

El emotivo video viral en TikTok

Dombalis tuvo que engañar a su padre para que se uniera a ella afuera para la actuación sorpresa. El video viral en TikTok capturó la conmovedora reacción de Marsh ante el regalo de su hija. Pero fue lo que hizo a continuación lo que sorprendió a todos.

“Vi levantarse a este hombre que no gozaba de la mejor salud”, dijo Dombalis. “No iba a sentarse. Quería ponerse de pie y saludar, y eso me hizo sentir orgulloso de él”.

Crawley dice que fue tan inesperado que él mismo tuvo que contener las lágrimas. Las gaitas que tocaba pertenecían a su propio padre, fallecido hace muchos años. “Conocer personas que son ejemplos cotidianos de la forma de vivir, de afrontar la adversidad y de afrontar la muerte”, dijo Crawley. “Obviamente, todos deberíamos saludarlo”.

Dombalis dice que su padre, que ya no puede hablar mucho y no se encuentra lo suficientemente bien como para ser entrevistado, decidió no recibir ningún tratamiento médico formal y pasará el tiempo que le queda cerca del agua en una casa en México. Ella quería darle una despedida que nadie olvidará.

“Todos estamos muy ocupados en nuestras vidas y damos por sentado a nuestras familias hasta que no las tenemos, y he sido muy bendecida de que no me hayan quitado a mi padre inesperadamente”, dijo Dombalis. “Hemos hecho cosas hermosas juntos y no dejaré nada sin decir, así que eso me hace muy feliz”.

VIDEO RECOMENDADO

VIDEO VIRAL | El policía de Maryland que se metió en problemas por subir con una mujer a su patrulla y volverse viral. (Video: TikTok / trapploss_)