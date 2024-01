¿Te imaginas tener una cita con una linda chica y al día siguiente realizarle una entrevista de trabajo porque había postulado en la empresa donde laboras? Quizás pienses que este hecho no suele ocurrir de forma recurrente, pero un hombre de Estados Unidos obtuvo esa experiencia en tan solo dos días y decidió contar los detalles de este momento que, rápidamente, se volvió viral en las diversas plataformas sociales. Aquí en Mag, te contaré sobre esta historia.

Esta peculiar anécdota le sucedió al usuario Rock Candee (rock.candee). El hombre de 27 años cuenta -mediante un video- que conoció a una mujer en Tinder y, tras un intercambio de mensajes, acordaron en tener una cita para conocerse un poco más y saber si ambos estaban destinados a iniciar una relación amorosa.

En aquella noche, su saliente le tuvo la confianza de contarle que, al día siguiente, debía asistir a una entrevista laboral a las 8:00 a.m., pero no le especificó en qué empresa. Fue así que aquellas palabras no fueron relevantes y ambos tuvieron una cita fantástica, pues el protagonista puntualizó que “la pasó bien”.

Cuando notaron que era de amanecida, ambos se despidieron y tomaron sus respectivos rumbos, pero no imaginaron que nuevamente se encontrarían y en el lugar menos esperado. Luego de una fantástica noche de diversión, él debía dirigirse hacia su centro de trabajo, mientras que ella se preparaba para afrontar dicha entrevista con el objetivo de conseguir aquel puesto.

Pensó que ella lo estaba siguiendo

Él asegura que le entró una gran confusión al visualizar a pocos metros el automóvil de aquella mujer y pensó inmediatamente que estaba tras sus pasos; no obstante, su idea cambio instantáneamente al recordar sobre la propuesta laboral que le había comentado y concluyó que se realizaría en la compañía donde trabajaba.

A cabo de unos minutos, se acerca para mantener una conversación sobre la confusa y graciosa situación que estaban atravesando. Es en aquel momento que él le explica que será uno de los encargados de evaluar el proceso de selección y ambos acordaron en que actuarán como si nunca se hubieran conocido.

Rock confirmó finalmente que dicha mujer fue contratada por su jefe debido a su trayectoria profesional y la grata impresión que dejó durante la entrevista. Pese a que fueron compañeros de trabajo por cuatro años, confiesa que nunca intercambiaron palabras, es más, en la actualidad no mantienen ningún contacto.

