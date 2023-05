Una joven de Estados Unidos se hizo viral tras hacer una comparación entre la situación económica que le espera una vez que acabe la universidad y la que vivieron sus padres en la década de 1980.

En un video de TikTok, la usuaria Cat (@catmorning) asegura que los boomers, personas nacidas entre 1946 y 1964, generaron más del doble de lo que ganarían los graduados universitarios actuales debido a la inflación. Además, los costos de vivienda de aquel entonces eran menos de la mitad de lo que alguien pagaría hoy por casas y apartamentos idénticos.

Cat señala que este malentendido, causado por el tema de la inflación y el valor del dinero, suele generar disputas entre diferentes generaciones. Por otra parte, indica que no tiene idea de cómo aceptar la idea de recibir un salario relativamente bajo tras haber culminado sus estudios.

Tras hacer una breve comparación entre los factores económicos de entonces y los de ahora, la estadounidense lamenta que los boomers piensen que los jóvenes de ahora simplemente tengan “altas expectativas”.

“Creo que a los boomers les cuesta tanto conceptualizar esto porque nunca tuvieron que luchar por puestos de trabajo”, asevera la tiktoker. “Estaban en el auge de la tecnología, estaban en el auge de las grandes empresas, el capitalismo estaba en auge, y luego nos miran y piensan... con derecho. No digo que nadie esté en lo correcto o en lo incorrecto, no es su culpa como si simplemente no lo supieran”.

Cat concluye su video asegurando que el mercado laboral y económico ha cambiado tanto que el hecho de graduarse y tener un título no es garantía de que una persona viva cómodamente.

Su relato se volvió viral y generó opiniones divididas

“Creo que si vas a la universidad mereces poder ganar lo suficiente para vivir cómodamente. Creo que si no vas a la universidad deberías poder ganar lo suficiente para vivir cómodamente”, señala.

“Independientemente de tu especialidad, independientemente de si eliges ir a la universidad o no, mereces vivir cómodamente”, añade.

Su relato se viralizó con más de 2 millones de visualizaciones y, como era de esperarse, generó una acalorado debate entre los usuarios.

“¡Tan cierto, nunca incorporan la inflación cuando hablan de salarios!”, escribió una persona. “Además, mucha menos gente asistía a la universidad entonces para poder exigir un salario más alto”.

Otros dijeron que los comentarios que escuchan de boomers suelen hacer referencia a la inflación, aunque estos no se den cuenta.

“Pero al mismo tiempo dirá ‘Recuerdo cuando las entradas para el cine costaban un dólar’ ‘Podía llenar mi tanque por 10 dólares’, oh, entonces entiendes la inflación”, comentó otro internauta, mientras que un tercero afirmó que “los salarios no están a la altura de la inflación y eso es exasperante”.

¿Por qué se produce la inflación?

La inflación se puede originar por ciertos cambios en variables fundamentales de la economía que aumenten la demanda o deterioren la oferta agregada de un país, y por esta vía verse reflejado en un incremento en los precios, señala el Banco Central de Colombia.

En el caso de la demanda, fuertes incrementos pueden obedecer, por ejemplo, a un mayor ingreso disponible de los hogares; por unas tasas de interés reales muy bajas que desestimulen el ahorro e incentiven excesos de crédito y de gasto de los agentes, o por un crecimiento desmedido del gasto del Gobierno, entre otras cosas.