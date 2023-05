Una joven de Brasil utilizó sus redes sociales para hablar sobre el momento en que casi es deportada tras llegar a los Estados Unidos. “Casi sale mal”, señaló la usuaria Hanna, cuyo video acumula miles de reproducciones.

La brasileña, identificada en TikTok como @thebillionaireslux, reveló que el incidente se produjo cuando intentó volver a la nación norteamericana por segunda vez.

Tras quedarse seis meses en EEUU y un mes en Brasil, tomó un vuelo de regreso a Norteamérica, sin imaginar que sería detenida por las autoridades migratorias.

“El sujeto miró mi pasaporte, miró mi cara y después se puso a buscar algo en la computadora. Volvió a mirar mi cara y me dijo ‘un momento’”, recordó la joven.

“Los policías revisaron mis maletas”

Tras ello, fue interrogada por un oficial que le pidió revisar todas sus pertenencias. “El hombre me pidió que abriera todas mis maletas, pidió mi iPad, pidió mi computadora y mi celular. Pasó mucho tiempo buscando entre mis cosas mientras yo estaba sentada ahí en la pequeña habitación. Estuve tres horas esperando y los policías solo revisaban entre mis maletas”, agregó.

Luego, la interrogaron sobre “quién pagaba su viaje”, pero la brasileña fue enfática al asegurar que ella misma lo había costeado todo. “Además me preguntaron si tenía novio en Estados Unidos y les conté la historia resumida. Me hicieron un montón de preguntas y me dijeron que me iban a deportar a Brasil”, indicó.

Afortunadamente, el hecho no pasó de ser un susto para Hanna, quien pudo ingresar a los EEUU sin mayor problema; no obstante, se le dejó una observación en su pasaporte que decía que tenía que irse del país “en tres meses”.

Viajó a Estados Unidos, pero fue deportado y reveló el motivo

En un caso similar compartido en las redes sociales, Ignacio de Luca, un hombre de Lanús, Argentina, contó el drama que vivió al aterrizar en la ciudad de Miami, Estados Unidos.

“La idea principal era ir a juntar dinero para poder sacar y pagar la ciudadanía italiana, pero no fue como esperaba el plan”, reveló el joven en conversación con el medio Todo Noticias.

Según contó, ya había estado en EEUU durante más de cinco meses, pero tuvo que volver a su país porque si se quedaba más tiempo “estaría de ilegal”.

Así, permaneció seis meses en Buenos Aires y, transcurrido el tiempo necesario para poder regresar, compró un vuelo e hizo una reserva en un hotel de Orlando; no obstante, cuando creyó que había logrado su objetivo de ingresar a los Estados Unidos, los funcionarios locales lo empezaron a interrogar.

“Cuando llegué a Miami pasé por la línea de Migraciones y me empezaron a hacer las preguntas clásicas: cuánto dinero traía, si era la primera vez que venía”, recordó. “Al hombre que me atendió le comenté que había estado más de cinco meses. Él lo confirmó con el sistema y me preguntó si había trabajado en Estados Unidos. Dije que no. A lo que preguntó cómo había hecho para mantenerme todo ese tiempo sin trabajar”.