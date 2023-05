Un joven dominicano que actualmente radica en Estados Unidos se volvió viral en las redes sociales al revelar cómo hizo para conseguir comida gratis en ese país. En un video de TikTok, compartió los pasos que deben seguir quienes deseen acceder a este beneficio sin la necesidad de pagar un centavo.

El usuario Emilio, identificado en redes sociales como @viajaconemilio, indicó que en la nación norteamericana existe un lugar llamado banco de comida, en donde las personas ingresan, se registran con su pasaporte y obtienen un aparato que indica el turno para recoger los alimentos.

En las imágenes, se le puede ver recorriendo el lugar con un carrito de compras en la que se coloca toda la comida según lo necesite el visitante. Según el tiktoker, la cantidad dependerá del número de personas que componga la familia beneficiada.

En el banco de alimentos, se pueden encontrar productos como carne, leche, huevos, vegetales y productos enlatados hasta mantequilla de maní, arroz, panes, pasteles, pasta, yogurt, productos de higiene, entre otras cosas.

Su relato se volvió viral

“Lo mío era para una sola persona y me dieron todo esto”, señaló Emilio, mientras mostraba los productos que colocó en la maletera de su auto.

Su relato se volvió viral con más de 2 millones de reproducciones y generó una gran cantidad de reacciones, siendo la mayoría de personas que cuestionaron el correcto uso que se le da al establecimiento.

“Siempre lo he dicho, esas ayudas deberían de ser para personas que en verdad la necesiten no para gente aprovechada”; “Déjenlo para las personas que de verdad lo necesiten”; “pues una ves fui por curiosidad, pero lo que muchos no saben es que casi todo ya está vencido señores las mismas tiendas grandes lo donan”, escribieron las personas.

Qué es un banco de alimentos y cómo funciona

Los bancos de alimentos son organizaciones que recolectan y distribuyen alimentos a instituciones benéficas más pequeñas que, a través de despensas de alimentos y programas de comidas, sirven a personas en riesgo de pasar hambre.

Según Food Bank News, las organizaciones de distribución al igual que los bancos de alimentos, también ejecutan programas contra el hambre, como despensas móviles de alimentos, comida de fin de semana y de verano para niños, educación nutricional y cajas de alimentos para personas mayores.

Todos los bancos de alimentos dependen de donantes y voluntarios para su funcionamiento diario. En Estados Unidos hay más de 200 establecimientos de este tipo.