La ciudad de Nueva York, en Estados Unidos, es considerada como un lugar global debido a sus influencias a nivel mundial en los medios de comunicación, política, educación, entretenimiento y la moda. Su presencia en la industria del arte y la cultura es de las más fuertes desde hace muchos años; sin embargo, hay quienes prefieren dejar de lado todo esto para criticarla luego de haber realizado una visita.

Este es el caso de Martina Dallasta, una joven argentina que, desde hace un tiempo, vive en el país norteamericano. Mediante su cuenta de TikTok, la usuaria, identificada como @marti.dallasta, publicó un clip en donde habla sobre los aspectos negativos de la que es considerada “una de las mejores ciudades en el mundo”.

“Este video lo quiero hacer para contar un poco de la realidad de Nueva York”, empezó diciendo la tiktoker. “Porque realmente no es como te lo pintan en videos, canciones, películas, series”.

A continuación, empezó a hablar sobre que “hay mucha gente viviendo en la calle”, en referencia a personas “locas que atacan a los turistas y revolean cosas”. “A mí uno me atacó, están de día y de noche... uno se siente muy inseguro”, aseguró.

Tras ello, comentó sobre el problema de adicción y la indigencia que afecta a un gran número de ciudadanos. “Hay mucha gente inconsciente o desmayada en el piso”, indicó. Además, afirmó haber visto personas inyectándose o fumando “cosas raras”.

Luego, habló sobre que Nueva York está infestada de ratas. “Te la pintan como la ciudad glamorosa y las ratas se tropiezan con las mismas personas”, señaló, y agregó que se pueden escuchar sus ruidos en la alcantarilla o las bolsas de basura.

Un olor poco agradable y mucha tensión entre los ciudadanos

Por otra parte, expresó que le famosa ciudad tiene un olor muy desagradable. “Es una mezcla entre gato mojado, basura y pis”, comentó, y observó que, como no hay baños de libre uso, las personas deben pagar para usarlos.

Finalmente, indicó que las personas suelen ir muy nerviosas por la calle, debido a la cantidad de ataques que hay en todo Estados Unidos. “Cada vez que se escuchaba un estruendo, un ruido como si fuese un tiro o un corte de moto, la gente se daba vuelta asustada”, señaló. “Algunos hasta empezaban a correr”.

El relato de Martina se volvió viral con más de 370 mil reproducciones y generó una gran controversia entre los usuarios. Mientras que algunos se sorprendieron por lo que dijo, otros la criticaron asegurando que sus afirmaciones no son del todo ciertas.

“Fuimos a distintos New York, y eso que fui post pandemia. No vi nada de todo eso en 15 días”; “es como efecto París ya que lo pintan de una manera y cuando vas es otra cosa y quedan con traumas”; “¿osea que gossip girl me mintió?”; “Creen que NY es solo Manhattan o solo ven lo malo cuando es lo contrario”; “Yo a las horas de estar en NY unos adolescentes me apuntaron con un arma”; “Homero siempre tuvo razón”, escribieron las personas.

