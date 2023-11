Una joven latina que reside en Estados Unidos utilizó sus redes sociales para compartir su experiencia al tener citas con chicos norteamericanos. Según contó, las dinámicas de las relaciones personales pueden variar significativamente en comparación con las de su país, por lo que no dudó en enumerar las diferencias en un video subido a la popular red social TikTok.

Higieya Sotelo (@imhisome) nació en Colombia y llegó a EEUU al ser contratada como Au pair, persona a la que se le brinda alimentación y hospedaje a cambio de prestar algunos servicios domésticos tales como cuidar niños o encargarse del mantenimiento de un hogar.

“Yo voy a hablar desde mi experiencia”, empezó diciendo la joven, en un clip que tituló “Diferencias dating Colombia vs USA”. La diferencia más notoria, señala, es la frecuencia de los mensajes de texto: “Este es un tema que me desespera un montón. Aquí parece que no supieran que el mensaje de texto existe. Escriben tres veces en todo el día o puede ser que no escriban hasta la noche”.

El siguiente punto que mencionó es que considera que los hombres colombianos hablan mucho más que los estadounidenses, aunque reconoció que esto puede tener un significado diferente al esperado: “Son lindos, pero pueden ser lindos con todas. Siento que aquí es porque de verdad te toman en serio”.

Luego, Higieya comentó que en EEUU se suele tener citas más planeadas, mientras que en Colombia las cosas suelen definirse en el momento: “Cuando vas a tener una cita, aquí son superplaneadas y como con una semana de antelación, de hasta donde te van a llevar”.

Por otra parte, la forma en que pasan a tener una relación formal también es distinto. “Si ustedes ya tuvieron más de tres citas planeadas, como que ya es algo serio”, aseguró. “En Colombia, hasta la quinta o séptima cita contigo. No saben en qué momento es algo serio contigo”.

Finalmente, la colombiana indica que la palabra “cita” tiene un significado muy diferente en Estados Unidos, ya que allí suele tomarse como algo más formal: “Me gustaría mucho combinar a los colombianos con los gringos, pero si tuviera que elegir tendría más dates (citas) con los gringos, aunque no todos”.

Su relato se viralizó y los usuarios acudieron a la sección de comentarios para compartir sus propias experiencias.

“Soy un hombre estadounidense en el amor”; “Te entiendo. Mi novio es americano y le tuve que hablar mucho sobre lo importante que eran para mí los mensajes en el día”; “Eso es superreal. Yo me siento supermal”; “Estoy saliendo con un hombre y le dije que eso de escribirse sí me molesta mucho”; “Me alegra saber que no soy la única. Choques culturales”, escribieron las personas.

