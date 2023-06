El amor en pareja perdura siempre que haya confianza y se trabaje día a día en el amor que se profesa. Sin embargo, los casos de infidelidades en TikTok no reflejarían lo mismo. La historia de Jedda se volvió viral luego de que contara cómo destapó la infidelidad de su exnovio: un plato de comida sirvió como pista ‘clave’ del engaño y ahora su caso es discutido.

Jedda es una joven de Australia que ya tenía sospechas sobre su expareja: él le fue infiel y un plato de desayuno ayudó a evidenciarlo. Ella cuenta, desde su espacio en @jeddamindtricks, que su exrelación ya se extendía por los 2 años y comentó que “él se comportaba de forma sospechosa” en ciertas fechas del 2022: “Un día, supuestamente, salió (a comer) con sus amigos”, contó sobre lo que habría sido el inicio del fin.

Un desayuno destapó la infidelidad

Jedda prosiguió con su relato y sus dudas solo incrementaban cuando su exnovio tenía salidas recurrentes ‘solo’ o entre amigos. Contó que en cierto día revisó la cuenta de Instagram de su pareja en aquel entonces: había comenzado a seguir o dar ‘follow’ a una chica en la red social, entró a su perfil y descubrió una foto muy curiosa.

Según la tiktoker, se podía ver un desayuno que coincidía con el que su exnovio pedía recurrentemente en el restaurante. Por si no fuera poco, pudo identificar los dedos de su expareja en la fotografía y se topó finalmente con lo que más temía.

Mira el video viral

“Platicamos durante más de una hora y ambas tuvimos reacciones genuinas: lo atrapamos a él en su mentira. Básicamente, ninguna de los dos sabía que la otra existía. Ella pasó por lo mismo que yo, él nos mintió a ambas”, contó Jedda más tarde, pues se había puesto en contacto con la extraña señorita que ingresó a formar una ‘relación de 3′ sin saberlo.

Jedda aseguró que su ‘ex’ afirmó y reafirmó que solo era una amiga, pero la plática entre ellas aseguraba otra cosa. Más temprano que después, la relación entre ambos culminó de lleno, sin embargo, el dilema había alcanzado otros niveles: “Supe que también mantenía relaciones con otras”, dijo, aunque no dio más detalles de lo sucedido, su anécdota animó a otras chicas a descargarse: “Nadie, absolutamente nadie ... solo me faltaba leer esto para no volver a creer en novios que se van a ‘hurtadillas’”, dijo una cibernauta.