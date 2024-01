Una joven mexicana pasó el susto de su vida en un aeropuerto de Estados Unidos, luego de ser retenida por las autoridades, quienes pensaron que portaba armas. La culpa fue de una diadema y contó su experiencia a través de un video que se hizo viral en TikTok.

Después de pasar unos días en Estados Unidos, Dany Torres Miau se dispuso retornar a su país. Sin embargo, después de pasar los filtros de seguridad vivió una experiencia traumática: dos policías mujeres la retuvieron cuando se encontraba tomando un café en un conocido establecimiento.

La joven tenía una maleta rosa, fácilmente distinguible, que era el objeto buscado por las autoridades.

“Llegaron, me agarraron de los brazos y me dijeron: nos puedes acompañar. En realidad no les pude decir que no. Me escoltaron hasta un cuartito, yo les pregunté qué estaba pasando y me dijeron que tenían que hacer una segunda inspección porque habían encontrado algo en los rayos X”, relató la joven en un video publicado en su cuenta de TikTok.

Confundieron diadema con un arma

Dany Torres Miau no se alarmó, pues no tenía ningún nada ilegal en su maleta. Las autoridades portuarias le pidieron su pasaporte, pues sospechaban que tenía un arma metálica y filuda.

Por un segundo dije: a lo mejor cuando me metí al baño o a lo mejor en el Airbnb me metieron algo. Aunque yo aparentaba estar muy tranquila, me empecé a poner nerviosa”, admitió la joven.

Luego de abrir la maleta de manera cautelosa, sacaron sus pertenencias hasta que encontraron algo en un estuche. Se trataba de la diadema que la mujer adquirió en una empresa de moda.

“Por alguna razón en los rayos X esto (la diadema) apareció como que eran filos, como que eran picos, como que eran cuchillos”, reveló.

La Policía se disculpó con la creadora de contenido y logró abordar su avión a tiempo. La traumática experiencia fue comparada con un capítulo de “Alerta Aeropuerto”, una serie en el que los agentes que luchan contra el crimen en los aeropuertos más grandes del mundo.

