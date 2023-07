Miles de latinos prueban mejor suerte en el extranjero, a miras de hacerse un futuro con nuevo trabajo, economía y estilo de vida. Sin embargo, algunos casos serían una completa ‘pesadilla’ y esto es lo que habría pasado a María Belen. Ella es una joven de Argentina que trabaja en Estados Unidos, sin embargo, su primera experiencia laboral fue todo menos algo grato. ¿Qué le ocurrió? Su relató estremeció a cientos de compatriotas.

María es oriunda de Argentina y no hace mucho que consiguió establecerse en Nueva Jersey, Estado en el que forjaría parte de su futuro. Desde su perfil llamado @ugcmariabelen, ella sube distintos contenidos de vida, ocurrencias y cosas interesantes queve en USA. Pese a ello, sus últimos videos estuvieron dirigidos a una persona ‘especial’: su exjefa.

“No quería ni verme”

A través de TikTok, María ha llegado a ser muy querida por su comunidad y se define a sí misma como una entusiasta aventurera. Sin embargo, no todo fue de maravilla para ella: su exjefa la odiaba y ahora contó cómo fue su relación ‘tóxica’ que le dejó un par de moralejas.

Mira el video viral

“Siempre que se enojaba conmigo, me trataba mal, era muy cortante, era muy seca. No aguantaba verme, escucharme, no quería hablar conmigo. Hasta que se enojaba tanto que explotaba”, dijo de su anterior labor de niñera; este interesante relató la llevó a tener casi 500 mil ‘views’ en la plataforma china.

En medio de su #StoryTime, María explicó que una vez le citó exclusivamente para ‘hablar’: su jefa le preguntó si conocía a cierta persona latina, no le creyó y en su insistencia la obligó a mostrarle que no tenía a dicho hombre entre sus contactos del móvil.

“Saca de algo del bolsillo y tira en la mesa una tarjeta”, dijo su exjefa, pues creyó que se había apoderado de una tarjeta de crédito que no era suya. Como María era niñera, se pensó que había tenido relaciones sexuales en el asiento delantero del auto, o le prestó el coche a un extraño y término cayéndosele el plástico del banco.

“Yo no puedo creer como esta mujer se inventaba historias en su cabeza, yo tenía que ir aclarándole cómo eran las cosas, es increíble”, recordó María en completa hilarancia y su reflexión,

Ella solo había recogido la tarjeta numérica del piso y para evitar se ‘usara por ladrones’. Tuvo que llamar a una amiga para replicarle la historia real, entonces su jefa recién le creyó.

“Flaca fuiste la cenicienta”, “Qué tales ovarios para resistir a una vieja loca de EE.UU. Se creen ‘diosas’”, “Fuiste la mucama más respetuosa, mis respetos”, “Por eso hay que hacerse respetar si no vales verga”, dijeron algunos internautas del increíble relato de María.

“Esa exjefa es el demonio protagonizado, yo no la hubiera aguantado ni una sola vez”, dijo otro cibernauta.

“Gracias por visitarnos hoy. Espero que este contenido de video viral haya sido de tu agrado. Si deseas encontrar más contenido similar visítanos en Mag.elcomercio.pe. Te estaremos esperando.”

Te recomendamos ver:

Un talentoso vendedor de frutas es el protagonista del nuevo video viral que está causando revuelo y donde vende sus mangos al ritmo del 'Waka Waka' de Shakira.