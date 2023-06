Cuando los padres tienen que atender a sus hijos en urgencias, casi nunca se piensa en el coste de la emergencia o la factura final. Cristóbal López es un padre de familia que preparó sus ‘bolsillos’ para aliviar los malestares de su hija en Argentina: él la llevó a un hospital sin imaginar que el costo por salvaguardar su salud sería mínimo, ¿Cuánto ahorró? La impresión final que se llevó hizo viral su historia.

Argentina es un destino de ‘bajo coste’ para miles de personas, debido a la inflación de la moneda en relación con el dólar o al peso chileno. De hecho, los costos por los servicios de salud serían de lo más baratos en Latinoamérica; Cristóbal da testigo de ello en un video viral que dejó a internautas boquiabiertos.

Gastó 10 dólares en un hospital

Tras salir del problema y tener a su hija con buen diagnóstico, Cristóbal (@crislopezlagos) se animó a contar la experiencia, no sin antes hacer una sutil distinción entre Argentina y Chile: “No quiero criticar al sistema de salud chileno, no quiero alabar lo que hay acá tampoco, pero los quiero dejar reflexionar para saber que opinan ustedes”, dijo en medio de su relató.

Mira el video viral

@crislopezlagos Hoy quiero compartir una experiencia personal que me dejó asombrado. Estoy aquí en Mendoza con mi hija enferma y tuve que llevarla de urgencia a una clínica privada. ¡No puedo creer la diferencia en los costos de atención médica entre Chile y Argentina! Es una lástima que en nuestro país todo sea tan caro. La salud es un derecho fundamental y todos merecemos recibir la mejor atención sin que nos cueste una fortuna. Así que acompáñame en este recorrido mientras descubrimos cómo otras sociedades logran brindar una atención médica de calidad a precios mucho más justos. #AtenciónMédica #SaludPrivada #Accesibilidad #SistemaDeSalud #Equidad #CostosMédicos #Argentina #Chile #DerechoALaSalud #Reflexión ♬ sonido original - Cristóbal López

“¡No puedo creer la diferencia en los costos de atención médica entre Chile y Argentina! Es una lástima que en nuestro país todo sea tan caro”, contó, luego de que pensara en el tema detenidamente, pues tuvo que llevar a su hija a una clínica privada para que sea atendida de emergencia.

De hecho, sí tuvo que criticar que la atención en hospitales públicos en Argentina, ya que se dio con que sus atenciones son tardías: no optó por las 22 horas que le dieron para atender a su pequeña. Esta no era una opcional para él, por lo que optó en atenderla en la clínica Santa María: “Ya estaba preparado para que me hicieran pedazos con la factura”, contó por la factura final que iba a recibir.

Para su sorpresa y la de miles de internautas, el coste por la atención médica solo rozó 7.270 pesos argentinos, es decir, 14 dólares. Algo muy distinto sería al panorama de su natal Chile, en donde debe pagar un servicio mensual de 150 mil pesos chilenos, equivalentes a 290 dólares. Es así que el visitante latinoamericano quedó satisfecho de estar en un país que ‘lo cuida’ pese a no ser oriundo de allí, como afirmaron algunos internautas.